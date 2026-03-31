Сборная Украины потеряла огромную сумму денег после последнего провала

Сборная Украины не смогла квалифицироваться на чемпионат мира по футболу, вылетев в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Этим поражением сборная Украины лишила Украинскую ассоциацию футбола шанса получить солидные призовые от ФИФА. Если бы команда Реброва квалифицировалась на Мундиаль, то принесла бы УАФ 10,5 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что футболисты и представители тренерского штаба сборной Украины стали жертвами ограбления во время сборов в испанском Бенидорме, где команда готовилась к матчу отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции (1:3).