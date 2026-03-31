Сборная Украины потеряла огромную сумму денег после последнего провала
Команда Реброва могла принести УАФ 10,5 миллионов долларов, если бы вышла на ЧМ-2026
Сборная Украины не смогла квалифицироваться на чемпионат мира по футболу, вылетев в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Этим поражением сборная Украины лишила Украинскую ассоциацию футбола шанса получить солидные призовые от ФИФА. Если бы команда Реброва квалифицировалась на Мундиаль, то принесла бы УАФ 10,5 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что футболисты и представители тренерского штаба сборной Украины стали жертвами ограбления во время сборов в испанском Бенидорме, где команда готовилась к матчу отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции (1:3).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
