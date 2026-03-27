В Швеции назвали двух футболистов, которых не хватало сборной Украины

Шведская пресса позитивно оценила победу своей национальной команды в матче против Украины (3:1) в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, который состоялся 26 марта.

Местные эксперты и журналисты остались в восторге, от игры форварда лондонского «Арсенала» Виктора Дьекереша, который оформил хет-трик в ворота Анатолия Трубина:

«Нападающий провел невероятный матч, именно такой, какой был нужен Швеции. Он забивал мяч за мячом, оформил хет-трик и сам же реализовал пенальти, сделав счет 3:0 – и все это в одиночку. Мировой класс, Дьёкереш!»

Вместе с тем, в Швеции похвалили сборную Украины за то, что она продолжает выступления в непростое для страны время, войну и отметили двух футболистов, которых не хватало команде Сергея Реброва.

Журналисты считают, что присутствие форварда итальянской «Ромы» Артема Довбика и защитника нидерландского «Аякса» Александра Зинченко могло серьезно усложнить жизнь шведской команды.

Оба футболиста не смогли помочь сборной Украины из-за травм, которые получили в нынешнем сезоне.