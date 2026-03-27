27 марта 2026, 04:01 | Обновлено 27 марта 2026, 04:02
61
0

Трансфер за 80 миллионов: Бруну Фернандеш выбрал нового партнера для МЮ

Сандро Тонали стал главной целью Манчестер Юнайтед

27 марта 2026, 04:01 | Обновлено 27 марта 2026, 04:02
61
0
Трансфер за 80 миллионов: Бруну Фернандеш выбрал нового партнера для МЮ
«Манчестер Юнайтед» готовит официальный запрос по трансферу хавбека «Ньюкасла» Сандро Тонали по завершении текущего игрового года.

Итальянский исполнитель рассматривается манкунианцами как приоритетное усиление на данную позицию. Об этом информирует Goal со ссылкой на Daily Mail.

Согласно сведениям источника, руководство клуба обсуждало потенциальный переход с капитаном команды Бруну Фернандешем. Португальский полузащитник полностью одобрил подписание 25-летнего футболиста. Отмечается, что лидер «красных дьяволов» впечатлен уровнем игры, который демонстрирует представитель «сорок».

В нынешнем сезоне Тонали выходил на поле в 47 поединках в рамках всех соревнований, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых пасов. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость итальянца достигает 80 млн евро.

Михаил Олексиенко Источник: Daily Mail
