Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Консейсау отреагировал на отсутствие Роналду в составе сборной Португалии
Чемпионат мира
27 марта 2026, 03:09 | Обновлено 27 марта 2026, 03:11
129
0

Нападающий Аль-Насра продолжает восстанавливаться после повреждения

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Франсишку Консейсау выразил уверенность, что сборной будет не хватать Криштиану Роналду в ближайших матчах.

Нападающий «Аль-Насра» не был включен в список вызванных игроков на товарищеские встречи против Мексики и США. Напомним, что Роналду находится вне игры с 28 февраля из-за полученного повреждения.

«В гостевых поединках всегда ощущается давление, когда трибуны неистово поддерживают своих, как это происходит в Мексике. Однако мы адаптированы к подобным условиям, ведь выступаем на топ-уровне, так что для нас это не станет преградой. Каждый в составе готов к вызову. Главная сила мексиканцев – это их командное единство.

Безусловно, Криштиану – это футболист, отсутствие которого ощутила бы любая сборная планеты, учитывая его бомбардирские способности, лидерский статус и мастерство. Тем не менее, мы постараемся компенсировать ту пустоту, которая возникла из-за его отсутствия», – отметил Консейсау.

Криштиану Роналду Франсишку Консейсау сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу товарищеские матчи сборная Мексики по футболу сборная США по футболу
Михаил Олексиенко Источник: O Jogo
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем