Консейсау отреагировал на отсутствие Роналду в составе сборной Португалии

Вингер туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Франсишку Консейсау выразил уверенность, что сборной будет не хватать Криштиану Роналду в ближайших матчах.

Нападающий «Аль-Насра» не был включен в список вызванных игроков на товарищеские встречи против Мексики и США. Напомним, что Роналду находится вне игры с 28 февраля из-за полученного повреждения.

«В гостевых поединках всегда ощущается давление, когда трибуны неистово поддерживают своих, как это происходит в Мексике. Однако мы адаптированы к подобным условиям, ведь выступаем на топ-уровне, так что для нас это не станет преградой. Каждый в составе готов к вызову. Главная сила мексиканцев – это их командное единство.

Безусловно, Криштиану – это футболист, отсутствие которого ощутила бы любая сборная планеты, учитывая его бомбардирские способности, лидерский статус и мастерство. Тем не менее, мы постараемся компенсировать ту пустоту, которая возникла из-за его отсутствия», – отметил Консейсау.