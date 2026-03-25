Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал в ближайшее время оформит громкий переход португальца из Аль-Насра
Испания
25 марта 2026, 17:04 |
504
0

Реал в ближайшее время оформит громкий переход португальца из Аль-Насра

Сын Криштиану Роналду тренируется с королевским клубом

25 марта 2026, 17:04 |
504
0
Реал в ближайшее время оформит громкий переход португальца из Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду-младший

Криштиану Роналду-младший, сын легендарного португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, может перейти в мадридский «Реал», сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, 15-летний футболист уже провел тренировку с юношеской командой королевского клуба U-16. Его подписание должно состояться в ближайшее время.

Напомним, Криштиану Роналду-младший, как и его отец, в настоящее время защищает цвета саудовского «Аль-Насра», но делает это на юношеском уровне.

Ранее Криштиану Роналду поразил сеть фото.

Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: The Athletic
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем