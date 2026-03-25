Реал в ближайшее время оформит громкий переход португальца из Аль-Насра

Криштиану Роналду-младший, сын легендарного португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, может перейти в мадридский «Реал», сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, 15-летний футболист уже провел тренировку с юношеской командой королевского клуба U-16. Его подписание должно состояться в ближайшее время.

Напомним, Криштиану Роналду-младший, как и его отец, в настоящее время защищает цвета саудовского «Аль-Насра», но делает это на юношеском уровне.

