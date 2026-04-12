  4. Барселону могут отстранить от еврокубков и запретить трансферы
12 апреля 2026, 08:12
835
0

Барселону могут отстранить от еврокубков и запретить трансферы

Каталонцы могут понести наказание по делу Негрейры

12 апреля 2026, 08:12 |
835
0
Барселону могут отстранить от еврокубков и запретить трансферы
ФК Барселона

В УЕФА могут серьезно наказать «Барселону» в случае доказательства вины по делу Негрейры. Речь идет о возможном отстранении клуба от участия в еврокубках, в частности от Лиги чемпионов, а также о запрете на трансферы.

По имеющейся информации, в организации, которую возглавляет Александр Чеферин, уже осведомлены о факте платежей каталонского клуба в адрес бывшего вице-президента судейского комитета Хосе Мария Энрикеса Негрейры. В «Барселоне» объясняют эти выплаты как оплату за аналитические отчеты по судейству, однако суммы вызывают вопросы, ведь, по сообщениям, при президентстве Жоана Лапорта они существенно выросли.

В настоящее время комитет по этике УЕФА изучает обстоятельства дела. В случае, если клуб признают виновным, возможные санкции включают отстранение от еврокубков на один сезон и запрет на регистрацию новых игроков в течение нескольких трансферных окон.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ФОТО. Барселона осуществит наибольший кошмар Реала
ФОТО. Как Мбаппе разрушил Реал Мадрид – красноречивая статистика
Хосе Мария Энрикес Негрейра скандал Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу судейство
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Футбол | 11 апреля 2026, 10:05 11
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина

Клуб продаст игрока, если тот не продлит контракт

Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11 апреля 2026, 18:14 8
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо

Авторитетный специалист остался разочарован действиями «бело-синих»

Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Футбол | 11.04.2026, 08:39
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире
Футбол | 12.04.2026, 07:32
Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире
Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире
ФОТО. Дэвид Бекхэм впечатлил всех своей формой в 50 лет
Футбол | 12.04.2026, 01:23
ФОТО. Дэвид Бекхэм впечатлил всех своей формой в 50 лет
ФОТО. Дэвид Бекхэм впечатлил всех своей формой в 50 лет
Популярные новости
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10
Бокс
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 12
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
10.04.2026, 23:59 17
Футбол
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
10.04.2026, 18:40 7
Теннис
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
11.04.2026, 01:42 2
Футбол
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 10
Футбол
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 5
Футбол
