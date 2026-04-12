Барселону могут отстранить от еврокубков и запретить трансферы

В УЕФА могут серьезно наказать «Барселону» в случае доказательства вины по делу Негрейры. Речь идет о возможном отстранении клуба от участия в еврокубках, в частности от Лиги чемпионов, а также о запрете на трансферы.

По имеющейся информации, в организации, которую возглавляет Александр Чеферин, уже осведомлены о факте платежей каталонского клуба в адрес бывшего вице-президента судейского комитета Хосе Мария Энрикеса Негрейры. В «Барселоне» объясняют эти выплаты как оплату за аналитические отчеты по судейству, однако суммы вызывают вопросы, ведь, по сообщениям, при президентстве Жоана Лапорта они существенно выросли.

В настоящее время комитет по этике УЕФА изучает обстоятельства дела. В случае, если клуб признают виновным, возможные санкции включают отстранение от еврокубков на один сезон и запрет на регистрацию новых игроков в течение нескольких трансферных окон.