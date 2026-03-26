ВИДЕО. Ужас в начале матча. Украина пропустила гол от Швеции

26 марта сборная Украины проводит решающий матч полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Швеции.

Матч проходит в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на шестой минуте матча был забит первый гол. Точный удар удалось нанести нападающему «Арсенала» Виктору Дьекерешу.

Победитель этого противостояния в финале отбора встретится с сильнейшим в паре Польша – Албания.

