  Хвича сделал дубль. Соперник Украины по Лиге наций провел спарринг
26 марта 2026, 21:57 | Обновлено 26 марта 2026, 22:20
Хвича сделал дубль. Соперник Украины по Лиге наций провел спарринг

Грузия и Израиль сыграли вничью, а Молдова уступила Литве

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 марта несколько европейских команд провели товарищеские матчи.

Сборные, которые выбыли из отбора ЧМ-2026, ведут подготовку в следующему сезону Лиги наций.

Грузия и Израиль сыграли вничью в Тбилиси (2:2). У хозяев поля дубль оформил Хвича Кварацхелия.

Сборная Грузии является соперником украинской команды в Лиге наций B, матчи которой пройдут осенью. Также в группе – Венгрия и Северная Ирландия.

В другом спарринге Молдова уступила Литве (0:2), у гостей забили Юстас Ласицкас и Гвидас Гинейтис.

Товарищеские матчи. 26 марта 2026

Грузия – Израиль – 2:2

Голы: Хвича Кварацхелия, 36, 54 – Мизрахи, 60, Гандельман, 64

Молдова – Литва – 0:2

Голы: Ласицкас, 33, Гинейтис, 71

Фотогалерея: Хвича Кварацхелия

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидас Гинейтис (Литва), асcист Модестас Воробьёвас.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Юстас Ласицкас (Литва), асcист Пиюс Ширвис.
