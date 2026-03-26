Хвича сделал дубль. Соперник Украины по Лиге наций провел спарринг

Вечером 26 марта несколько европейских команд провели товарищеские матчи.

Сборные, которые выбыли из отбора ЧМ-2026, ведут подготовку в следующему сезону Лиги наций.

Грузия и Израиль сыграли вничью в Тбилиси (2:2). У хозяев поля дубль оформил Хвича Кварацхелия.

Сборная Грузии является соперником украинской команды в Лиге наций B, матчи которой пройдут осенью. Также в группе – Венгрия и Северная Ирландия.

В другом спарринге Молдова уступила Литве (0:2), у гостей забили Юстас Ласицкас и Гвидас Гинейтис.

Товарищеские матчи. 26 марта 2026

Грузия – Израиль – 2:2

Голы: Хвича Кварацхелия, 36, 54 – Мизрахи, 60, Гандельман, 64

Молдова – Литва – 0:2

Голы: Ласицкас, 33, Гинейтис, 71

