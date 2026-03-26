Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не Украина выиграет чемпионат мира, то Англия»
Один из лучших игроков в истории украинской сборной назвал фаворита чемпионата мира
Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года.
– Кто станет чемпионом мира?
– Украина. Хотелось бы опять же, но если не Украина, то мне кажется, Англия.
– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Мбаппе.
– Какая сборная удивит?
– Украина.
– Какая сборная не оправдает ожиданий и провалится?
– Не знаю. Мне, если честно, сложно сказать. Не хочу никого оскорблять.
– Кто станет лучшим игроком турнира?
– Пусть будет Райс.
– Против какой сборной хотел бы сыграть в случае выхода сборной Украины на чемпионат мира?
– Против Аргентины.
Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. Он продлится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборной Украины для попадания на футбольный форум нужно стать лучшей в квартете со Швецией, Польшей и Албанией. Андрей Ярмоленко забил 46 голов в 125 матчах за национальную команду.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тарас Михалик оценил перспективы форварда киевского клуба Матвея Пономаренко
Сине-желтая команда уступила сборной Финляндии U-19 со счетом 1:2