Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если не Украина выиграет чемпионат мира, то Англия»
Один из лучших игроков в истории украинской сборной назвал фаворита чемпионата мира

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Капитан киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года.

– Кто станет чемпионом мира?

– Украина. Хотелось бы опять же, но если не Украина, то мне кажется, Англия.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Мбаппе.

– Какая сборная удивит?

– Украина.

– Какая сборная не оправдает ожиданий и провалится?

– Не знаю. Мне, если честно, сложно сказать. Не хочу никого оскорблять.

– Кто станет лучшим игроком турнира?

– Пусть будет Райс.

– Против какой сборной хотел бы сыграть в случае выхода сборной Украины на чемпионат мира?

– Против Аргентины.

Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. Он продлится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборной Украины для попадания на футбольный форум нужно стать лучшей в квартете со Швецией, Польшей и Албанией. Андрей Ярмоленко забил 46 голов в 125 матчах за национальную команду.

Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
