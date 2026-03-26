  В Риме Довбика назвали неудачником сезона
26 марта 2026, 19:03 | Обновлено 26 марта 2026, 19:04
167
0

В Риме Довбика назвали неудачником сезона

Итальянские журналисты оценили сезон украинского форварда

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Второй год форварда Артема Довбика в «Роме» не кажется слишком удачным. 28-летний украинец потерял место в основном составе и не так часто играл в первой половине сезона, а вторую – вообще пропускает из-за травмы.

Ведущие римской радиостанции Retesport 104.2fm Тициано Морони и Франческо Оддо Касано единодушно включили Довбика в список неудачников «волков».

Франческо Оддо Касано: «Лучшие – Мален, Суле, Уэсли и Эрмосо; худшие – Довбик, Фергюсон, Цимикас и Бейли».

Тициано Морони: «Лучшие – Мален, Свилар и Уэсли; худшие – Довбик, Цимикас и Эль-Шаарави».

В активе Довбика в этом сезоне три гола и две результативные передачи в 17 матчах.

По теме:
Федецкий выделил три потери сборной Украины
Эксперт назвал игроков, которых будет не хватать Украине в игре со Швецией
Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Руслан Полищук Источник: Retesport
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Футбол | 25 марта 2026, 20:07 8
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027

Сине-желтая команда уступила сборной Финляндии U-19 со счетом 1:2

Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:47 10
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция

Экс-наставник «сине-желтых» с оптимизмом смотрит на предстоящий полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Это ловушка. Поляки боятся Швеции и хотят играть с Украиной за выход на ЧМ
Футбол | 26.03.2026, 16:23
Это ловушка. Поляки боятся Швеции и хотят играть с Украиной за выход на ЧМ
Это ловушка. Поляки боятся Швеции и хотят играть с Украиной за выход на ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
Футбол | 26.03.2026, 19:09
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
Популярные новости
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 16
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
26.03.2026, 07:51 8
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 86
Футбол
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
26.03.2026, 12:20 41
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
