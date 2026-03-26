В Риме Довбика назвали неудачником сезона
Итальянские журналисты оценили сезон украинского форварда
Второй год форварда Артема Довбика в «Роме» не кажется слишком удачным. 28-летний украинец потерял место в основном составе и не так часто играл в первой половине сезона, а вторую – вообще пропускает из-за травмы.
Ведущие римской радиостанции Retesport 104.2fm Тициано Морони и Франческо Оддо Касано единодушно включили Довбика в список неудачников «волков».
Франческо Оддо Касано: «Лучшие – Мален, Суле, Уэсли и Эрмосо; худшие – Довбик, Фергюсон, Цимикас и Бейли».
Тициано Морони: «Лучшие – Мален, Свилар и Уэсли; худшие – Довбик, Цимикас и Эль-Шаарави».
В активе Довбика в этом сезоне три гола и две результативные передачи в 17 матчах.
🏆 Top % Flop 👎 della #Roma@CheccoCasano: “Migliori Malen, Soulè, Wesley e Hermoso - Peggiori Dovbyk, Ferguson, Tsimikas e Bailey”#Moroni: “Migliori Malen, Svilar e Wesley; peggiori Dovbyk, Tsimikas e El Shaarawy”— Retesport 104.2fm (@ReteSport) March 25, 2026
E i vostri? pic.twitter.com/22kYHzov05
