В Риме Довбика назвали неудачником сезона

Второй год форварда Артема Довбика в «Роме» не кажется слишком удачным. 28-летний украинец потерял место в основном составе и не так часто играл в первой половине сезона, а вторую – вообще пропускает из-за травмы.

Ведущие римской радиостанции Retesport 104.2fm Тициано Морони и Франческо Оддо Касано единодушно включили Довбика в список неудачников «волков».

Франческо Оддо Касано: «Лучшие – Мален, Суле, Уэсли и Эрмосо; худшие – Довбик, Фергюсон, Цимикас и Бейли».

Тициано Морони: «Лучшие – Мален, Свилар и Уэсли; худшие – Довбик, Цимикас и Эль-Шаарави».

В активе Довбика в этом сезоне три гола и две результативные передачи в 17 матчах.