27 марта 2026, 19:52
Арсенал запланировал дорогой трансфер вингера. Выбор из двух игроков

Кварацхелия и Гордон в списке клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

По информации Sky Sports, Арсенал на лето запланировал один большой трансфер – клубу нужен игрок позицию левого вингера.

Лондонцы рассматривают возможность подписания атакующего хавбека ПСЖ Хвичи Кварацхелии или лидера Ньюкасла Энтони Гордона.

Арсенал понимает, что это дорогостоящие переходы, но клуб к этому готов. При этом руководство знает, что подписать Кварацхелию будет очень сложно, учитывая силу парижан.

Оба трансфера оцениваются более чем в 100 миллионов фунтов.

Кварацхелия в нынешнем сезоне забил 12 голов и сделал 7 ассистов, а у Гордона 17 мячей и 5 результативных передач.

Источник: Sky Sports
