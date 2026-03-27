Арсенал запланировал дорогой трансфер вингера. Выбор из двух игроков
Кварацхелия и Гордон в списке клуба
По информации Sky Sports, Арсенал на лето запланировал один большой трансфер – клубу нужен игрок позицию левого вингера.
Лондонцы рассматривают возможность подписания атакующего хавбека ПСЖ Хвичи Кварацхелии или лидера Ньюкасла Энтони Гордона.
Арсенал понимает, что это дорогостоящие переходы, но клуб к этому готов. При этом руководство знает, что подписать Кварацхелию будет очень сложно, учитывая силу парижан.
Оба трансфера оцениваются более чем в 100 миллионов фунтов.
Кварацхелия в нынешнем сезоне забил 12 голов и сделал 7 ассистов, а у Гордона 17 мячей и 5 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр прокомментировал поражение сине-желтых
У национальной сборной Украины будет новый тренер