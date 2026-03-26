Италия не пропускает от Северной Ирландии с 1961 года
Смогут ли сегодня североирландцы прервать свою «сухую» серию в матчах против итальянцев?
Сборная Италии не пропустила ни одного гола в последних 7 матчах против сборной Северной Ирландии.
В последний раз скуадра адзурра пропускала от североирландцев еще 25 апреля 1961 года, когда в товарищеском матче была одержана победа со счетом 3:2.
С этого времени итальянцы одержали 5 «сухих» побед и дважды сыграли вничью со счетом 0:0.
Прервать свою отрицательную серию Северная Ирландия попробует сегодня в полуфинальном поединке плей-офф к чемпионату мира 2026 года, который состоится в Бергамо.
Серия сборной Италии без пропущенных мячей в матчах против Северной Ирландии во всех турнирах (7)
- 2021: ЧМ (квал.), Северная Ирландия – Италия – 0:0
- 2021: ЧМ (квал.), Италия – Северная Ирландия – 2:0
- 2011: ЧЕ (квал.), Италия – Северная Ирландия – 3:0
- 2010: ЧЕ (квал.), Северная Ирландия – Италия – 0:0
- 2009: ТМ, Италия – Северная Ирландия – 3:0
- 2003: ТМ, Италия – Северная Ирландия – 2:0
- 1997: ТМ, Италия – Северная Ирландия – 2:0
