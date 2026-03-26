Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Италия не пропускает от Северной Ирландии с 1961 года
Чемпионат мира
26 марта 2026, 15:31 | Обновлено 26 марта 2026, 15:32
Италия не пропускает от Северной Ирландии с 1961 года

Смогут ли сегодня североирландцы прервать свою «сухую» серию в матчах против итальянцев?

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии не пропустила ни одного гола в последних 7 матчах против сборной Северной Ирландии.

В последний раз скуадра адзурра пропускала от североирландцев еще 25 апреля 1961 года, когда в товарищеском матче была одержана победа со счетом 3:2.

С этого времени итальянцы одержали 5 «сухих» побед и дважды сыграли вничью со счетом 0:0.

Прервать свою отрицательную серию Северная Ирландия попробует сегодня в полуфинальном поединке плей-офф к чемпионату мира 2026 года, который состоится в Бергамо.

Серия сборной Италии без пропущенных мячей в матчах против Северной Ирландии во всех турнирах (7)

  • 2021: ЧМ (квал.), Северная Ирландия – Италия – 0:0
  • 2021: ЧМ (квал.), Италия – Северная Ирландия – 2:0
  • 2011: ЧЕ (квал.), Италия – Северная Ирландия – 3:0
  • 2010: ЧЕ (квал.), Северная Ирландия – Италия – 0:0
  • 2009: ТМ, Италия – Северная Ирландия – 3:0
  • 2003: ТМ, Италия – Северная Ирландия – 2:0
  • 1997: ТМ, Италия – Северная Ирландия – 2:0
По теме:
Польша vs Албания. Вирт выбрал следующего соперника сборной Украины
«Это странно». Поттера критикуют в Швеции за решение на матч с Украиной
Бразилия – Франция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Италии по футболу женская сборная Северной Ирландии по футболу
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аналитики назвали состав сборной Украины на игру со Швецией
Футбол | 26 марта 2026, 14:56 0
Аналитики назвали состав сборной Украины на игру со Швецией
Аналитики назвали состав сборной Украины на игру со Швецией

Портал Sofascore выбрал стартовую одиннадцатку сине-желтых

Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Футбол | 26 марта 2026, 08:01 6
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца

Мадридцы рассматривают возможность подписания Степанова

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:47
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Момент истины для Сергея Реброва и его команды
Футбол | 26.03.2026, 12:35
Момент истины для Сергея Реброва и его команды
Момент истины для Сергея Реброва и его команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 3
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 20
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем