Италия не пропускает от Северной Ирландии с 1961 года

Сборная Италии не пропустила ни одного гола в последних 7 матчах против сборной Северной Ирландии.

В последний раз скуадра адзурра пропускала от североирландцев еще 25 апреля 1961 года, когда в товарищеском матче была одержана победа со счетом 3:2.

С этого времени итальянцы одержали 5 «сухих» побед и дважды сыграли вничью со счетом 0:0.

Прервать свою отрицательную серию Северная Ирландия попробует сегодня в полуфинальном поединке плей-офф к чемпионату мира 2026 года, который состоится в Бергамо.

Серия сборной Италии без пропущенных мячей в матчах против Северной Ирландии во всех турнирах (7)