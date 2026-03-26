Тренер сборной Швеции принял важное решение по матчу с Украиной
Грэм Поттер выбрал вратаря на встречу с сине-желтыми
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер заявил, что место в воротах его команды в матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с украинцами займет Кристофер Нордфельдт.
«Кристоффер имеет солидный опыт и много лет являлся важной частью национальной сборной. Он готов к этой задаче и с нетерпением ждет ее выполнения», – цитирует Поттера Expressen.
Сам Нордфельдт так отреагировал на решение тренера: «Прежде всего, это огромная честь. Я много лет являюсь частью этой национальной команды, но, возможно, имел не так много шансов».
Ранее Поттер указал на проблемы Украины перед игрой плей-офф ЧМ-2026.
Ранее Поттер указал на проблемы Украины перед игрой плей-офф ЧМ-2026.
Матч состоится 26 марта в 21:45