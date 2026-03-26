Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Швеции принял важное решение по матчу с Украиной
Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2026, 15:04 | Обновлено 26 марта 2026, 16:05
875
0

Тренер сборной Швеции принял важное решение по матчу с Украиной

Грэм Поттер выбрал вратаря на встречу с сине-желтыми

Getty Images/Global Images Ukraineю Грэм Поттер

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер заявил, что место в воротах его команды в матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с украинцами займет Кристофер Нордфельдт.

«Кристоффер имеет солидный опыт и много лет являлся важной частью национальной сборной. Он готов к этой задаче и с нетерпением ждет ее выполнения», – цитирует Поттера Expressen.

Сам Нордфельдт так отреагировал на решение тренера: «Прежде всего, это огромная честь. Я много лет являюсь частью этой национальной команды, но, возможно, имел не так много шансов».

Ранее Поттер указал на проблемы Украины перед игрой плей-офф ЧМ-2026.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Грэм Поттер
Антон Романенко Источник: Expressen
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем