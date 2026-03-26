26 марта 2026, 15:53
Польша vs Албания. Вирт выбрал следующего соперника сборной Украины

Специалист считает, что лучше сыграть против Албании

ФК Нива. Юрий Вирт

Известный украинский тренер Юрий Вирт считает, что национальной сборной Украины в финале квалификации к чемпионату мира 2026 лучше сыграть против сборной Албании.

– Украина потенциально может сыграть в финале квалификации. С кем нам будет лучше играть: Польша или Албания, по-вашему?

– Лучше сыграть с тем, кого мы сможем пройти. Для меня, честно, лучше сыграть против сборной Албании. Не хочется играть с поляками в финале. Трудно играть с польскими командами – это непростой соперник.

С ними у нас постоянно какие-то зарубы. Мало футбола, а больше – рубни. Надеюсь, в финале сыграем с Албанией. Дай Бог, чтобы оно так и было, – сказал Вирт.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.

Это странно. В Испании удивлены тем, что Лунин не играет за сборную Украины
Италия не пропускает от Северной Ирландии с 1961 года
«Это странно». Поттера критикуют в Швеции за решение на матч с Украиной
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 09:07 19
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции

Матч состоится 26 марта в 21:45

Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 26 марта 2026, 12:20 36
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026

Несмотря на объективные трудности, мы верим в победу нашей сборной

Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 25.03.2026, 16:48
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Роман ГРИГОРЧУК: «Думаю, Пономаренко забьет в ворота Швеции»
Футбол | 26.03.2026, 10:28
Роман ГРИГОРЧУК: «Думаю, Пономаренко забьет в ворота Швеции»
Роман ГРИГОРЧУК: «Думаю, Пономаренко забьет в ворота Швеции»
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 26.03.2026, 15:01
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Популярные новости
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
26.03.2026, 07:51 8
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 4
Футбол
Калинина получила баранку, но выиграла стартовый матч на турнире в Хорватии
Калинина получила баранку, но выиграла стартовый матч на турнире в Хорватии
24.03.2026, 18:04 1
Теннис
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 3
Футбол
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
26.03.2026, 07:12 27
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
