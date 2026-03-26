Польша vs Албания. Вирт выбрал следующего соперника сборной Украины

Известный украинский тренер Юрий Вирт считает, что национальной сборной Украины в финале квалификации к чемпионату мира 2026 лучше сыграть против сборной Албании.

– Украина потенциально может сыграть в финале квалификации. С кем нам будет лучше играть: Польша или Албания, по-вашему?

– Лучше сыграть с тем, кого мы сможем пройти. Для меня, честно, лучше сыграть против сборной Албании. Не хочется играть с поляками в финале. Трудно играть с польскими командами – это непростой соперник.

С ними у нас постоянно какие-то зарубы. Мало футбола, а больше – рубни. Надеюсь, в финале сыграем с Албанией. Дай Бог, чтобы оно так и было, – сказал Вирт.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.