ПСЖ принял важное решение о будущем Луиса Энрике в парижской команде

Французский ПСЖ начал переговоры с главным тренером Луисом Энрике, контракт которого истекает в июне 2027 года. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Ожидается, что стороны подпишут новое соглашение с улучшенными условиями – 55-летний специалист полностью доволен своим положением и не собирается рассматривать предложения других команд.

Намерения Энрике ранее подтвердил и Фабрицио Романо: «Между главным тренером и «Пари Сен-Жермен» нет абсолютно никаких проблем. Он продолжит карьеру во главе нынешнего клуба, они очень счастливы вместе и уже работают над летним трансферным окном.

ПСЖ очень доволен своим составом. Увидим, какие трансферы они сделают этим летом, но пока все хорошо, и они собираются продолжать вместе двигаться дальше. Все стороны довольны, никаких проблем нет», – сообщал Романо.

Энрике возглавляет парижский клуб с июля 2023 года и провел во главе ПСЖ 161 матч – одержал 113 побед, 25 раз сыграл вничью и потерпел 23 поражения.