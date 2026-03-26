ПСЖ принял важное решение о будущем Луиса Энрике в парижской команде
Французский клуб начал переговоры с 55-летним специалистом о продлении сотрудничества
Французский ПСЖ начал переговоры с главным тренером Луисом Энрике, контракт которого истекает в июне 2027 года. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.
Ожидается, что стороны подпишут новое соглашение с улучшенными условиями – 55-летний специалист полностью доволен своим положением и не собирается рассматривать предложения других команд.
Намерения Энрике ранее подтвердил и Фабрицио Романо: «Между главным тренером и «Пари Сен-Жермен» нет абсолютно никаких проблем. Он продолжит карьеру во главе нынешнего клуба, они очень счастливы вместе и уже работают над летним трансферным окном.
ПСЖ очень доволен своим составом. Увидим, какие трансферы они сделают этим летом, но пока все хорошо, и они собираются продолжать вместе двигаться дальше. Все стороны довольны, никаких проблем нет», – сообщал Романо.
Энрике возглавляет парижский клуб с июля 2023 года и провел во главе ПСЖ 161 матч – одержал 113 побед, 25 раз сыграл вничью и потерпел 23 поражения.
#PSG have opened talks to extend #LuisEnrique’s contract, which currently expires in 2027. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 26, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридцы рассматривают возможность подписания Степанова
Встреча состоится 26 марта в 21:45