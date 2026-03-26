На проведение финала Кубка Украины претендуют три города

Как стало известно Sport.ua, на проведение финала Кубка Украины по футболу претендуют «Арена-Львов», стадионы «Авангард» в Ровно и «Полесье» в Житомире. Эти спортсооружения ранее уже принимали финальные кубковые матчи.

По имеющейся информации, более высокие шансы у львовян, но при условии, что они еще позаботятся о гарантиях безопасности, которые позволят большему количеству болельщиков присутствовать на трибунах.

Ожидается, что о хозяине финала будет официально уведомлено на ближайшем Исполкоме УАФ или на Конгрессе УАФ, который состоится 17 апреля в Ужгороде.

