Кубок Украины
26 марта 2026, 14:22 | Обновлено 26 марта 2026, 14:37
На проведение финала Кубка Украины претендуют три города

Обладатель Кубка Украины определится 20 мая

IMAGO. Арена-Львов

Как стало известно Sport.ua, на проведение финала Кубка Украины по футболу претендуют «Арена-Львов», стадионы «Авангард» в Ровно и «Полесье» в Житомире. Эти спортсооружения ранее уже принимали финальные кубковые матчи.

По имеющейся информации, более высокие шансы у львовян, но при условии, что они еще позаботятся о гарантиях безопасности, которые позволят большему количеству болельщиков присутствовать на трибунах.

Ожидается, что о хозяине финала будет официально уведомлено на ближайшем Исполкоме УАФ или на Конгрессе УАФ, который состоится 17 апреля в Ужгороде.

Ранее сообщалось, что УАФ готова объявить, где пройдет финал Кубка Украины.

Кубок Украины по футболу исполком УАФ конгресс УАФ инсайд
Андрей Писаренко
Dmytro Dmytro
Але не Україна де найбільше можна дозволити вболівальників. Все для народу)
