Есть интрига. УАФ готова объявить, где пройдет финал Кубка Украины

Первый вице-президент УАФ Артем Стоянов рассказал, что скоро будет объявлен город, который примет финал Кубка Украины.

«Уже скоро мы официально объявим город и стадион. Пока держим интригу. Только на днях мы узнали четвертого полуфиналиста. А мы учитываем географию команд, которые могут играть в финале, когда выбираем стадион. Также учитываем другие факторы, в первую очередь – это безопасность и комфорт для болельщиков».

«В наше время в Украине непросто планировать следующий день, а здесь речь идет про май. Но уже есть определенные наработки, и скоро исполнительный комитет УАФ рассмотрит вопрос и примет финальное решение», – сказал Стоянов.

В полуфинале сыграют Металлист 1925 – Чернигов и Буковина – Динамо.