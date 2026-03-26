Момент истины для Сергея Реброва и его команды
Матч со Швецией – главный поединок для нынешнего главного тренера во главе «сине-желтых»
Давайте будем откровенны: сегодня, 26 марта 2026 года, в день, когда сборная Украины сыграет матч полуфинальной стадии европейского плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026 против Швеции абсолютно любому болельщику «сине-желтых» неинтересны многочисленные проблемы наших северных соперников. Сегодня наши взгляды исключительно направлены на сборную Украины, которая проведет самый важный (будем все-таки надеяться, что один из двух самых важных) поединков в момент истории, когда ею руководит Сергей Ребров.
51-летний Ребров возглавил сборную Украины в начале июня 2023-го, и сейчас для него, как и для его подопечных, наступает момент истины. Игра против Швеции, равно как и потенциальное соперничество в финале плей-офф с победителем пары Польша – Албания, окончательно покажет уровень тренерской квалификации наставника «сине-желтых», и либо вознесет его до статуса героя национального футбола, либо… Либо о периоде, когда сборной Украины руководил Сергей Ребров спустя несколько лет каждый из нас просто предпочтет не вспоминать.
Но сегодня вспоминать как раз стоит, а порой не просто вспоминать, но и напоминать. Итак, с чем же Сергей Ребров приходил на пост главного тренера сборной Украины?
Летом 2023-го наставник покинул эмиратский «Аль-Айн», с которым у него истек контракт, и возглавил национальную команду Украины, которая к тому моменту уже успела стартовать в квалификации на Евро-2024, проведя один матч против сборной Англии (0:2) под руководством Руслана Ротаня. В отборе на континентальное первенство «сине-желтые» угодили в откровенно очень сложную группу. Помимо упомянутых англичан, нашими соперниками также были маститые и титулованные итальянцы, а также кусючие северомакедонцы и сборная Мальты, которая стала поставщиком очков для всех.
В итоге команде Реброва удалось прийти к финишу квалификационного турнира в группе С с равным количеством очков с Италией (по 14), пропустив вперед Англию (20). Увы, но представители Апеннинского полуострова заняли вторую строчку по дополнительным показателям (набрали больше очков в очных матчах), из-за чего Украина не сумела решить первоочередную свою задачу – пробиться на Евро-2024 через соответствующую квалификацию.
Любопытно, что на первой своей пресс-конференции после назначения главным тренером сборной Украины Сергей Ребров ловко ушел от вопроса, касающегося целей и задач, которые ставит перед ним работодатель – Украинская ассоциация футбола. Тогда наставник уложился в одно предложение, ответив с одной стороны максимально размыто, но с другой… Если подходить к тем словам Реброва с повышенной степенью буквоедства, то получается, что спрашивать с «сине-желтых» под руководством нынешнего их наставника нужно по полной программе.
«Задачи такие же, как и были перед всеми тренерами сборной Украины – максимальные», – сказал Ребров летом 2023-го.
Если оценивать работу Реброва максимально критично, то Сергею не удалось справиться с первой же серьезной задачей на посту тренера сборной – квалификацию на Евро-2024 «сине-желтые» через соответствующий отборочный турнир так и не прошли. К счастью, на выручку пришли матчи плей-офф, являющиеся едва ли не любимым развлечением наших футболистов, несмотря на поколения и составы национальной команды. Украина, благодаря удачным раскладам из Лиги наций, сумела получить шанс поехать на континентальное первенство, но для этого нашим требовалось пройти в стыковых матчах сперва Боснию и Герцеговину, а затем – победителя пары Израиль – Исландия.
И вот здесь уже Сергей Ребров и его подопечные справились со своей задачей блестяще. Сперва «сине-желтые» обыграли балканцев (2:1), а затем в финале плей-офф оказались сильнее сборной Исландии (2:1). И пускай обе эти игры были, откровенно говоря, валидольными, а задачу «сине-желтые» решали буквально в финальные минуты, никто слишком строго команду Реброва тогда не судил. Наоборот, многие отмечали элемент фарта и характера сборной, который проявлялся в самый критический момент, когда отступать уже было просто некуда.
Но вот на самом Евро-2024 сборная Украины сыграла так, что лучше об этом просто не вспоминать. Позорные 0:3 от Румынии еще долго будут являться в кошмарных снах, как Сергею Реброву, так и большинству болельщиков сборной Украины. А дальше, несмотря на победу над Словакией (2:1), «сине-желтые» так и не смогли добыть победу в фактически лобовом противостоянии с Бельгией (0:0) в финальном туре групповой стадии.
Фактически, если брать во внимание исходы, которых добивалась команда Реброва в критические для себя моменты, то счет стал равным – 1:1. На выход в финальную часть Евро-2024 и успешные дуэли с боснийцами и исландцами последовал ответ в виде неудачи в решающей встрече групповой стадии континентального первенства против бельгийцев. Уже тогда в СМИ и в болельщицкой среде появились голоса, требовавшие завершить сотрудничество между УАФ и Сергеем Ребровым. И, давайте признавать очевидное, такое мнение имело право на существование, ведь особого стиля и игры национальная команда Украины под руководством Реброва практически не демонстрировала.
С другой стороны, а неужели мы реально ждали какого-то стиля от этой команды, если на все той же премьерной пресс-конференции после назначения главным тренером сборной Сергей Ребров, отвечая на вопрос, будет ли его команда стараться наследовать направление игры, заданное ранее штабом Андрея Шевченко, заявил буквально следующее: «Возможно. Но важный вопрос, когда это [зарождение концепции игры при Андрее Шевченко как главном тренере сборной] случилось? После двух лет работы, когда Андрея Шевченко все журналисты почти «убивали» за его стиль игры. А через два года он вышел на чемпионат Европы. Помню этот матч против Мальты, что после него делали с Шевченко. Поэтому я не считаю, что стиль очень важен. Считаю, что сборная Украины должна быть более агрессивной по сравнению с последним матчем против Англии. А стиль вы увидите».
Что мы увидели с тех пор? Что-то, что можно называть не иначе, как «качелями». Сборная Украины при Сергее Реброве точно не отличалась стабильностью результатов и качества игры. Вслед за прекрасным во всех отношениях матчем, когда хвалить хотелось буквально каждого, кто выходил на поле и строил планы на игру, сидя в тренерском кресле, следовали абсолютно безликие, если не катастрофические матчи, после которых вопрос об отставке Реброва начинали поднимать все громче и громче.
Ярким подтверждением этого стали два поединка сборной Украины против Бельгии в плей-офф Лиги наций-2024/25. В этом турнире «сине-желтые» финишировали вторыми в группе В1, пропустив вперед Чехию, благодаря чему получили возможность сыграть с одной из команд, занявшей третье место в элитарной лиге А. Волею жребия нашим соперником стала сборная Бельгии, которую в первом матче «сине-желтые» буквально не заметили – 3:1. Но затем… В ответном поединке украинская команда рассыпалась на последних минутах, пропустив трижды в отрезке с 70-й по 86-ю. Поражение 0:3 подвело жирную черту под выступлением «сине-желтых» в очередном розыгрыше Лиги наций, вписав его в нашу историю как очевидно неудачный.
И вот Сергей Ребров и его команда подошли к главному событию всего цикла, на который тренерский штаб изначально получал контракт – отбору на ЧМ-2026, финальная часть которого пройдет в США, Канаде и Мексике. Тут нашим футболистам попалась группа с Францией, Исландией и Азербайджаном, но стартовали они вновь в стиле «качелей», а то и вовсе «американских горок». После довольно ожидаемого поражения от французов (0:2) последовала сенсационная потеря очков в Азербайджане (1:1), после чего даже судьба второго места, дающего право на стыковые матчи, для «сине-желтых» зависла в воздухе.
К счастью, команда Реброва вновь сумела «отыграть долг у ее величества Фортуны». Двух побед над Исландией (5:3 и 2:0), а также реванша против азербайджанцев (2:1) нашей сборной хватило, чтобы оказаться на второй строчке, даже несмотря на погром в гостевой дуэли с Францией (0:4). И вновь можно констатировать одно: «сине-желтые» при Реброве не показывали стабильности ни в аспекте результатов, ни с точки зрения стилистики футбола, а сам тренер за все время от начала своей каденции никак не мог выбрать «рабочую схему», использовав то классические 4-4-2, то универсальные 4-2-3-1, то атакующие 4-3-3, то крайне осторожные и прагматичные 5-3-2 с попыткой конвертации в 3-5-2.
В любом случае, Реброву и сейчас удалось добиться объективного максимума в отборочной группе, ведь обойти Францию и занять первое место «сине-желтые» могли, пожалуй, лишь в самых смелых мечтах своих фанатов, но никак иначе.
И вот именно сейчас, в марте 2026-го, Ребров подошел к пресловутому моменту истины, который даст понять, не зря ли летом 2023-го его так звали и ждали в коучи для сборной Украины. В матче со Швецией наша команда и ее главный тренер обязаны играть исключительно по принципу «или пан, или пропал». Третьего для «сине-желтых» просто не дано. И никаких оправданий потенциальному провалу быть не может, даже учитывая непростую кадровую ситуацию в сборной на текущий момент (о том, что шведы также сталкиваются с серьезными сложностями мы вспоминали еще в самом начале этого материала).
Возвращаясь к словам Реброва, которые он говорил в самом начале своей работы со сборной, Андрею Шевченко в свое время потребовалось два года на построение команды, которая затем вышла на свой пик и порадовала болельщиков выходом в четвертьфинал Евро-2020, финальная часть которого состоялась летом 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Ребров на своей должности уже без малого три года, а потому, проводя аналогию, для него также наступает время продемонстрировать главный итог своей работы – выдать тот самый максимум в результатах, о котором тренер упоминал изначально, пытаясь уйти от прямого ответа при обозначении целей и задач. Выход на Евро-2024 уже забыт, тем более, что там наша команда так и не блеснула, а потому главной вершиной Реброва должен стать именно выход в финальную часть ЧМ-2026. Если это удастся, то это будет лишь вторым случаем в истории, когда «сине-желтые» сыграют на мундиале, и первым – когда наша команда квалифицировалась туда через стыковые матчи (в 2006-м Олег Блохин, напомним, вывел Украину на чемпионат мира с первого места в группе, как и обещал!).
И, давайте говорить честно, не так важно, как наши сыграют в США, Канаде и Мексике. Куда важнее, чтобы Украина просто оказалась на таком празднике футбольной жизни, как чемпионат мира. Особенно в момент, когда страна ведет борьбу за свое существование с российскими оккупантами.
Как не крути, а Сергей Ребров оказался у руля сборной Украины в исторический момент. И во многом от него зависит, каким шрифтом (горделивыми большими буквами, или мелкими застенчивыми буковками, как в условиях банковских кредитов) будет вписан нынешний период в хронику «сине-желтых». Скажете, что звучит излишне пафосно? Простите, но иначе и быть не может, если мы реально говорим о максимальных задачах, которые ставились и перед всеми остальными наставниками нашей сборной. Ведь спустя десятилетия для потомков не будет иметь роли, мог ли сыграть в матче против Швеции Зинченко, Мудрик или Довбик, их в первую очередь будет интересовать результат. И этот же самый результат вскоре подведет итог трехлетнему контракту Сергея Реброва с Украинской ассоциацией футбола. Как думаете, куда «американские горки» вынесут нашу сборную в этот раз?..
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
важливіше, щоб Україна просто опинилася на такому святі футбольного
життя, як чемпіонат світу." Це що за нісенітниця? Ганьбитися на ЧС буде за свято для України. Для тих хто туди поїде в якості "супроводу" за державний кошт звісно буде свято а для України ганьба як на ЧЕ святом не стане. Так що відбиратися на ЧС задля відбору непотрібно.
Поганий: збірна України із цим фізруком точно не вийде на ЧС.
Хороший: після невиходу збірної фізрук нарешті покине збірну.
якщо виграємо то будемо підносити до небес наших колишніх та нинішніх динамівців