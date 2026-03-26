Момент истины для Сергея Реброва и его команды

Давайте будем откровенны: сегодня, 26 марта 2026 года, в день, когда сборная Украины сыграет матч полуфинальной стадии европейского плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026 против Швеции абсолютно любому болельщику «сине-желтых» неинтересны многочисленные проблемы наших северных соперников. Сегодня наши взгляды исключительно направлены на сборную Украины, которая проведет самый важный (будем все-таки надеяться, что один из двух самых важных) поединков в момент истории, когда ею руководит Сергей Ребров.

51-летний Ребров возглавил сборную Украины в начале июня 2023-го, и сейчас для него, как и для его подопечных, наступает момент истины. Игра против Швеции, равно как и потенциальное соперничество в финале плей-офф с победителем пары Польша – Албания, окончательно покажет уровень тренерской квалификации наставника «сине-желтых», и либо вознесет его до статуса героя национального футбола, либо… Либо о периоде, когда сборной Украины руководил Сергей Ребров спустя несколько лет каждый из нас просто предпочтет не вспоминать.

Но сегодня вспоминать как раз стоит, а порой не просто вспоминать, но и напоминать. Итак, с чем же Сергей Ребров приходил на пост главного тренера сборной Украины?

Летом 2023-го наставник покинул эмиратский «Аль-Айн», с которым у него истек контракт, и возглавил национальную команду Украины, которая к тому моменту уже успела стартовать в квалификации на Евро-2024, проведя один матч против сборной Англии (0:2) под руководством Руслана Ротаня. В отборе на континентальное первенство «сине-желтые» угодили в откровенно очень сложную группу. Помимо упомянутых англичан, нашими соперниками также были маститые и титулованные итальянцы, а также кусючие северомакедонцы и сборная Мальты, которая стала поставщиком очков для всех.

В итоге команде Реброва удалось прийти к финишу квалификационного турнира в группе С с равным количеством очков с Италией (по 14), пропустив вперед Англию (20). Увы, но представители Апеннинского полуострова заняли вторую строчку по дополнительным показателям (набрали больше очков в очных матчах), из-за чего Украина не сумела решить первоочередную свою задачу – пробиться на Евро-2024 через соответствующую квалификацию.

Любопытно, что на первой своей пресс-конференции после назначения главным тренером сборной Украины Сергей Ребров ловко ушел от вопроса, касающегося целей и задач, которые ставит перед ним работодатель – Украинская ассоциация футбола. Тогда наставник уложился в одно предложение, ответив с одной стороны максимально размыто, но с другой… Если подходить к тем словам Реброва с повышенной степенью буквоедства, то получается, что спрашивать с «сине-желтых» под руководством нынешнего их наставника нужно по полной программе.

«Задачи такие же, как и были перед всеми тренерами сборной Украины – максимальные», – сказал Ребров летом 2023-го.

Если оценивать работу Реброва максимально критично, то Сергею не удалось справиться с первой же серьезной задачей на посту тренера сборной – квалификацию на Евро-2024 «сине-желтые» через соответствующий отборочный турнир так и не прошли. К счастью, на выручку пришли матчи плей-офф, являющиеся едва ли не любимым развлечением наших футболистов, несмотря на поколения и составы национальной команды. Украина, благодаря удачным раскладам из Лиги наций, сумела получить шанс поехать на континентальное первенство, но для этого нашим требовалось пройти в стыковых матчах сперва Боснию и Герцеговину, а затем – победителя пары Израиль – Исландия.

И вот здесь уже Сергей Ребров и его подопечные справились со своей задачей блестяще. Сперва «сине-желтые» обыграли балканцев (2:1), а затем в финале плей-офф оказались сильнее сборной Исландии (2:1). И пускай обе эти игры были, откровенно говоря, валидольными, а задачу «сине-желтые» решали буквально в финальные минуты, никто слишком строго команду Реброва тогда не судил. Наоборот, многие отмечали элемент фарта и характера сборной, который проявлялся в самый критический момент, когда отступать уже было просто некуда.

Но вот на самом Евро-2024 сборная Украины сыграла так, что лучше об этом просто не вспоминать. Позорные 0:3 от Румынии еще долго будут являться в кошмарных снах, как Сергею Реброву, так и большинству болельщиков сборной Украины. А дальше, несмотря на победу над Словакией (2:1), «сине-желтые» так и не смогли добыть победу в фактически лобовом противостоянии с Бельгией (0:0) в финальном туре групповой стадии.

Фактически, если брать во внимание исходы, которых добивалась команда Реброва в критические для себя моменты, то счет стал равным – 1:1. На выход в финальную часть Евро-2024 и успешные дуэли с боснийцами и исландцами последовал ответ в виде неудачи в решающей встрече групповой стадии континентального первенства против бельгийцев. Уже тогда в СМИ и в болельщицкой среде появились голоса, требовавшие завершить сотрудничество между УАФ и Сергеем Ребровым. И, давайте признавать очевидное, такое мнение имело право на существование, ведь особого стиля и игры национальная команда Украины под руководством Реброва практически не демонстрировала.

С другой стороны, а неужели мы реально ждали какого-то стиля от этой команды, если на все той же премьерной пресс-конференции после назначения главным тренером сборной Сергей Ребров, отвечая на вопрос, будет ли его команда стараться наследовать направление игры, заданное ранее штабом Андрея Шевченко, заявил буквально следующее: «Возможно. Но важный вопрос, когда это [зарождение концепции игры при Андрее Шевченко как главном тренере сборной] случилось? После двух лет работы, когда Андрея Шевченко все журналисты почти «убивали» за его стиль игры. А через два года он вышел на чемпионат Европы. Помню этот матч против Мальты, что после него делали с Шевченко. Поэтому я не считаю, что стиль очень важен. Считаю, что сборная Украины должна быть более агрессивной по сравнению с последним матчем против Англии. А стиль вы увидите».

Что мы увидели с тех пор? Что-то, что можно называть не иначе, как «качелями». Сборная Украины при Сергее Реброве точно не отличалась стабильностью результатов и качества игры. Вслед за прекрасным во всех отношениях матчем, когда хвалить хотелось буквально каждого, кто выходил на поле и строил планы на игру, сидя в тренерском кресле, следовали абсолютно безликие, если не катастрофические матчи, после которых вопрос об отставке Реброва начинали поднимать все громче и громче.

Ярким подтверждением этого стали два поединка сборной Украины против Бельгии в плей-офф Лиги наций-2024/25. В этом турнире «сине-желтые» финишировали вторыми в группе В1, пропустив вперед Чехию, благодаря чему получили возможность сыграть с одной из команд, занявшей третье место в элитарной лиге А. Волею жребия нашим соперником стала сборная Бельгии, которую в первом матче «сине-желтые» буквально не заметили – 3:1. Но затем… В ответном поединке украинская команда рассыпалась на последних минутах, пропустив трижды в отрезке с 70-й по 86-ю. Поражение 0:3 подвело жирную черту под выступлением «сине-желтых» в очередном розыгрыше Лиги наций, вписав его в нашу историю как очевидно неудачный.

И вот Сергей Ребров и его команда подошли к главному событию всего цикла, на который тренерский штаб изначально получал контракт – отбору на ЧМ-2026, финальная часть которого пройдет в США, Канаде и Мексике. Тут нашим футболистам попалась группа с Францией, Исландией и Азербайджаном, но стартовали они вновь в стиле «качелей», а то и вовсе «американских горок». После довольно ожидаемого поражения от французов (0:2) последовала сенсационная потеря очков в Азербайджане (1:1), после чего даже судьба второго места, дающего право на стыковые матчи, для «сине-желтых» зависла в воздухе.

К счастью, команда Реброва вновь сумела «отыграть долг у ее величества Фортуны». Двух побед над Исландией (5:3 и 2:0), а также реванша против азербайджанцев (2:1) нашей сборной хватило, чтобы оказаться на второй строчке, даже несмотря на погром в гостевой дуэли с Францией (0:4). И вновь можно констатировать одно: «сине-желтые» при Реброве не показывали стабильности ни в аспекте результатов, ни с точки зрения стилистики футбола, а сам тренер за все время от начала своей каденции никак не мог выбрать «рабочую схему», использовав то классические 4-4-2, то универсальные 4-2-3-1, то атакующие 4-3-3, то крайне осторожные и прагматичные 5-3-2 с попыткой конвертации в 3-5-2.

В любом случае, Реброву и сейчас удалось добиться объективного максимума в отборочной группе, ведь обойти Францию и занять первое место «сине-желтые» могли, пожалуй, лишь в самых смелых мечтах своих фанатов, но никак иначе.

И вот именно сейчас, в марте 2026-го, Ребров подошел к пресловутому моменту истины, который даст понять, не зря ли летом 2023-го его так звали и ждали в коучи для сборной Украины. В матче со Швецией наша команда и ее главный тренер обязаны играть исключительно по принципу «или пан, или пропал». Третьего для «сине-желтых» просто не дано. И никаких оправданий потенциальному провалу быть не может, даже учитывая непростую кадровую ситуацию в сборной на текущий момент (о том, что шведы также сталкиваются с серьезными сложностями мы вспоминали еще в самом начале этого материала).

Возвращаясь к словам Реброва, которые он говорил в самом начале своей работы со сборной, Андрею Шевченко в свое время потребовалось два года на построение команды, которая затем вышла на свой пик и порадовала болельщиков выходом в четвертьфинал Евро-2020, финальная часть которого состоялась летом 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Ребров на своей должности уже без малого три года, а потому, проводя аналогию, для него также наступает время продемонстрировать главный итог своей работы – выдать тот самый максимум в результатах, о котором тренер упоминал изначально, пытаясь уйти от прямого ответа при обозначении целей и задач. Выход на Евро-2024 уже забыт, тем более, что там наша команда так и не блеснула, а потому главной вершиной Реброва должен стать именно выход в финальную часть ЧМ-2026. Если это удастся, то это будет лишь вторым случаем в истории, когда «сине-желтые» сыграют на мундиале, и первым – когда наша команда квалифицировалась туда через стыковые матчи (в 2006-м Олег Блохин, напомним, вывел Украину на чемпионат мира с первого места в группе, как и обещал!).

И, давайте говорить честно, не так важно, как наши сыграют в США, Канаде и Мексике. Куда важнее, чтобы Украина просто оказалась на таком празднике футбольной жизни, как чемпионат мира. Особенно в момент, когда страна ведет борьбу за свое существование с российскими оккупантами.

Как не крути, а Сергей Ребров оказался у руля сборной Украины в исторический момент. И во многом от него зависит, каким шрифтом (горделивыми большими буквами, или мелкими застенчивыми буковками, как в условиях банковских кредитов) будет вписан нынешний период в хронику «сине-желтых». Скажете, что звучит излишне пафосно? Простите, но иначе и быть не может, если мы реально говорим о максимальных задачах, которые ставились и перед всеми остальными наставниками нашей сборной. Ведь спустя десятилетия для потомков не будет иметь роли, мог ли сыграть в матче против Швеции Зинченко, Мудрик или Довбик, их в первую очередь будет интересовать результат. И этот же самый результат вскоре подведет итог трехлетнему контракту Сергея Реброва с Украинской ассоциацией футбола. Как думаете, куда «американские горки» вынесут нашу сборную в этот раз?..