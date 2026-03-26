26 марта 2026, 19:09 |
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал решение дисциплинарного органа (CEDB)

Сборная Украины по футзалу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальное решение дисциплинарного органа (CEDB) о наказаниях для футбольных клубов «Бенфики» и «Фенербахче», а также сборной Украины по футзалу.

«Бенфика»: В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1) болельщики лиссабонского клуба проявили расистское и дискриминационное поведение.

УЕФА оштрафовал «Бенфику» на 40 тысяч евро и предупредил о частичном закрытии стадиона на следующем домашнем еврокубковом поединке, если подобные нарушения повторятся в течение года.

Дополнительно, клуб оштрафован на 25 тысяч евро за бросание предметов на поле и 8 тысяч евро за использование лазерных указок. Ассистент главного тренера Педру Мачаду дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение.

Сборная Украины по футзалу: Во время группового этапа чемпионата Европы по футзалу сборная Украины одолела Литву со счетом 4:1.

По сообщению УЕФА, болельщики «сине-желтых» проявили дискриминационные действия, поэтому Украинская ассоциация футбола (УАФ) была оштрафована на 5 тысяч евро.

Кроме того, УЕФА сообщил, что следующий домашний матч украинской сборной по футзалу должен состояться при закрытых трибунах – это решение находится на испытательном сроке (один год) и вступит в силу только в случае повторного нарушения.

«Фенербахче»: Турецкий клуб получил штрафы за поведение своих болельщиков на матче Лиги Европы против английского «Ноттингем Форест».

Стамбульский клуб должен оплатить 30 тысяч евро за фейерверки и 20,5 тысяч евро за повреждение имущества. Клубу запрещено продавать билеты на выездной матч в следующем еврокубковом поединке, а также необходимо возместить нанесенный ущерб английскому клубу.

Dimaryz81
С каких пор Хутин Пуйло - это дискриминация кого то?
