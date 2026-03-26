Клубы Украинской Премьер-лиги сыграют матч на тренировочной базе Динамо
Черкасский ЛНЗ и «Эпицентр» из Каменец-Подольского проведут товарищеский поединок
Черкасский ЛНЗ и «Эпицентр» из Каменец-Подольского сыграют товарищеский матч на тренировочной базе киевского «Динамо» во время международной паузы:
«Пока сборная Украины сражается за путевку на чемпионат мира, в УПЛ перерыв. Впрочем, игроки ФК «Эпицентр» продолжают подготовку к следующим официальным матчам. И во время паузы в соревнованиях наша команда проведет контрольный матч.
29 марта ФК «Эпицентр» сыграет спарринг с черкасским «ЛНЗ». Этот поединок пройдет на учебно-тренировочной базе киевского «Динамо» в Конча-Заспе.
Начало поединка запланировано в 14:00. Прямая трансляция матча не предусмотрена», – сообщила пресс-служба «Эпицентра» на официальном сайте.
После 21 сыгранного тура команда Сергея Нагорняка набрала 20 баллов и разместилась на 13-й позиции в турнирной таблице. ЛНЗ занимает первое место, в активе подопечных Пономарева – 47 пунктов.
«Эпицентр» и ЛНЗ последний раз пересекались на поле в матче 17-го тура Премьер-лиги, в котором черкасский клуб одолел соперника на выезде со счетом 2:0.
