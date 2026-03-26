Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубы Украинской Премьер-лиги сыграют матч на тренировочной базе Динамо
Украина. Премьер лига
26 марта 2026, 21:44 | Обновлено 26 марта 2026, 21:48
26 марта 2026, 21:44 | Обновлено 26 марта 2026, 21:48
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Черкасский ЛНЗ и «Эпицентр» из Каменец-Подольского сыграют товарищеский матч на тренировочной базе киевского «Динамо» во время международной паузы:

«Пока сборная Украины сражается за путевку на чемпионат мира, в УПЛ перерыв. Впрочем, игроки ФК «Эпицентр» продолжают подготовку к следующим официальным матчам. И во время паузы в соревнованиях наша команда проведет контрольный матч.

29 марта ФК «Эпицентр» сыграет спарринг с черкасским «ЛНЗ». Этот поединок пройдет на учебно-тренировочной базе киевского «Динамо» в Конча-Заспе.

Начало поединка запланировано в 14:00. Прямая трансляция матча не предусмотрена», – сообщила пресс-служба «Эпицентра» на официальном сайте.

После 21 сыгранного тура команда Сергея Нагорняка набрала 20 баллов и разместилась на 13-й позиции в турнирной таблице. ЛНЗ занимает первое место, в активе подопечных Пономарева – 47 пунктов.

«Эпицентр» и ЛНЗ последний раз пересекались на поле в матче 17-го тура Премьер-лиги, в котором черкасский клуб одолел соперника на выезде со счетом 2:0.

По теме:
Бразилия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хвича сделал дубль. Соперник Украины по Лиге наций провел спарринг
Денис ПОПОВ: Сборная Аргентины может провалиться на чемпионате мира
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский ЛНЗ Черкассы Эпицентр - ЛНЗ Сергей Нагорняк Виталий Пономарев Динамо Киев товарищеские матчи
Николай Тытюк Источник: ФК Эпицентр
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Бокс | 26 марта 2026, 08:08 4
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона

Виктор Выхрист победил Ваха

Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией
Футбол | 26 марта 2026, 22:27 0
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией

Тренер считает шансы обеих команд равными

Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:47
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Это странно. В Испании удивлены тем, что Лунин не играет за сборную Украины
Футбол | 26.03.2026, 15:53
Это странно. В Испании удивлены тем, что Лунин не играет за сборную Украины
Это странно. В Испании удивлены тем, что Лунин не играет за сборную Украины
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26.03.2026, 08:53
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 7
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 3
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем