Надежда есть? Букмекеры оценили шансы Украины в матче со Швецией

26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира между национальными сборными Украины и Швеции.

В день матча букмекеры объявили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на выход Украины в финал квалификации составляет 2,20, в то время как на успех Швеции дают 1,69. Таким образом, фаворитом пары считается Швеция.

Победитель этого матча выйдет в финал плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года, где сыграет против победителя пары Польша – Албания.