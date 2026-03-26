Надежда есть? Букмекеры оценили шансы Украины в матче со Швецией
Подопечные Сергея Реброва считаются аутсайдерами
26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира между национальными сборными Украины и Швеции.
В день матча букмекеры объявили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на выход Украины в финал квалификации составляет 2,20, в то время как на успех Швеции дают 1,69. Таким образом, фаворитом пары считается Швеция.
Победитель этого матча выйдет в финал плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года, где сыграет против победителя пары Польша – Албания.
