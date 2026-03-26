Шесть игроков сборной Украины могут пропустить матч с Польшей/Албанией
Под угрозой дисквалификации – Калюжний, Очеретько, Ярмолюк, Михайличенко, Миколенко, Шапаренко
В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Победитель противостояния, которое пройдет в Испании, встретится в решающем поединке за выход на чемпионат мира с сильнейшим в паре Польша – Албания.
Сразу шесть игроков в команде Сергея Реброва рискуют пропустить игру 31 марта из-за перебора предупреждений – защитники Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, полузащитники Олег Очеретько, Иван Калюжный, Егор Ярмолюк, Николай Шапаренко.
Любое предупреждение в поединке со Швецией (желтая или красная карточка) не позволит вышеперечисленным футболистам сыграть за сборную Украины против Польши или Албании.
Подопечные Сергея Реброва набрали десять баллов в группе D, заняв второе место, которое позволило пробиться в плей-офф. «Сине-желтые» пропустили вперед команду Франции, в активе которой 16 очков.
Швеция с двумя пунктами стала последней (четвертой) в квартете В, однако получила шанс пробиться на ЧМ-2026 через Лигу наций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
