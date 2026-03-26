Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шесть игроков сборной Украины могут пропустить матч с Польшей/Албанией
Чемпионат мира
26 марта 2026, 18:41 |
1400
1

Шесть игроков сборной Украины могут пропустить матч с Польшей/Албанией

Под угрозой дисквалификации – Калюжний, Очеретько, Ярмолюк, Михайличенко, Миколенко, Шапаренко

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель противостояния, которое пройдет в Испании, встретится в решающем поединке за выход на чемпионат мира с сильнейшим в паре Польша – Албания.

Сразу шесть игроков в команде Сергея Реброва рискуют пропустить игру 31 марта из-за перебора предупреждений – защитники Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, полузащитники Олег Очеретько, Иван Калюжный, Егор Ярмолюк, Николай Шапаренко.

Любое предупреждение в поединке со Швецией (желтая или красная карточка) не позволит вышеперечисленным футболистам сыграть за сборную Украины против Польши или Албании.

Подопечные Сергея Реброва набрали десять баллов в группе D, заняв второе место, которое позволило пробиться в плей-офф. «Сине-желтые» пропустили вперед команду Франции, в активе которой 16 очков.

Швеция с двумя пунктами стала последней (четвертой) в квартете В, однако получила шанс пробиться на ЧМ-2026 через Лигу наций.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Виталий Миколенко Богдан Михайличенко Олег Очеретько Егор Ярмолюк Николай Шапаренко Иван Калюжный сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу предупреждение (желтая карточка)
Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy Topiy
Ярмолюк і Миколенко це втрати. Решта ні
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем