Шесть игроков сборной Украины могут пропустить матч с Польшей/Албанией

В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель противостояния, которое пройдет в Испании, встретится в решающем поединке за выход на чемпионат мира с сильнейшим в паре Польша – Албания.

Сразу шесть игроков в команде Сергея Реброва рискуют пропустить игру 31 марта из-за перебора предупреждений – защитники Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, полузащитники Олег Очеретько, Иван Калюжный, Егор Ярмолюк, Николай Шапаренко.

Любое предупреждение в поединке со Швецией (желтая или красная карточка) не позволит вышеперечисленным футболистам сыграть за сборную Украины против Польши или Албании.

Подопечные Сергея Реброва набрали десять баллов в группе D, заняв второе место, которое позволило пробиться в плей-офф. «Сине-желтые» пропустили вперед команду Франции, в активе которой 16 очков.

Швеция с двумя пунктами стала последней (четвертой) в квартете В, однако получила шанс пробиться на ЧМ-2026 через Лигу наций.