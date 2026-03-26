Менеджер сборной Швеции: «Потом мы поняли, что Украина передумала»
Ким Чельстрем сообщил подробности о том, в какой форме будут играть команды в матче плей-офф
В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния обе команды столкнулись с проблемами: и Украина, и Швеция недавно представили новый выездной комплект синей формы и обе сборные планировали использовать этот вариант.
Менеджер шведской команды Ким Чельстрем сообщил новые подробности этой ситуации:
«Изначально нам сказали, что соперник будет играть в синей форме, но потом я понял, что сборная Украины передумала, и теперь в синей форме будем играть мы. Мы собираемся представить нашу новую выездную форму, – рассказал Ким.
Пресс-секретарь сборной Швеции Петра Торен лично проверила организационные вопросы и позже подтвердила, что Швеция будет играть в синей форме в качестве гостевой команды и что этот момент уже зарегистрирован в УЕФА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
