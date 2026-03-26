  4. Менеджер сборной Швеции: «Потом мы поняли, что Украина передумала»
26 марта 2026, 11:49
Менеджер сборной Швеции: «Потом мы поняли, что Украина передумала»

Ким Чельстрем сообщил подробности о том, в какой форме будут играть команды в матче плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine.

В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния обе команды столкнулись с проблемами: и Украина, и Швеция недавно представили новый выездной комплект синей формы и обе сборные планировали использовать этот вариант.

Менеджер шведской команды Ким Чельстрем сообщил новые подробности этой ситуации:

«Изначально нам сказали, что соперник будет играть в синей форме, но потом я понял, что сборная Украины передумала, и теперь в синей форме будем играть мы. Мы собираемся представить нашу новую выездную форму, – рассказал Ким.

Пресс-секретарь сборной Швеции Петра Торен лично проверила организационные вопросы и позже подтвердила, что Швеция будет играть в синей форме в качестве гостевой команды и что этот момент уже зарегистрирован в УЕФА.

По теме:
Польша может натурализовать украинца, который не получил вызов от Реброва
Кополовец спрогнозировал счет матча Украина – Швеция: «Очень надеюсь»
Момент истины для Сергея Реброва и его команды
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26 марта 2026, 08:53 2
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе

Бельгиец активно развивается в сфере бизнеса

Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 09:07 15
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции

Матч состоится 26 марта в 21:45

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Футбол | 26.03.2026, 08:01
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Черноморец выступил с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
Футбол | 26.03.2026, 11:47
Черноморец выступил с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
Черноморец выступил с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 42
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 3
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 10
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 16
Футбол
