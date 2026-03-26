Менеджер сборной Швеции: «Потом мы поняли, что Украина передумала»

В четверг, 26 марта, состоится матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния обе команды столкнулись с проблемами: и Украина, и Швеция недавно представили новый выездной комплект синей формы и обе сборные планировали использовать этот вариант.

Менеджер шведской команды Ким Чельстрем сообщил новые подробности этой ситуации:

«Изначально нам сказали, что соперник будет играть в синей форме, но потом я понял, что сборная Украины передумала, и теперь в синей форме будем играть мы. Мы собираемся представить нашу новую выездную форму, – рассказал Ким.

Пресс-секретарь сборной Швеции Петра Торен лично проверила организационные вопросы и позже подтвердила, что Швеция будет играть в синей форме в качестве гостевой команды и что этот момент уже зарегистрирован в УЕФА.