ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал юного легионера
Виктор Адеое Адеинка стал игроком «Кудровки»
Кудровка официально объявила о подписании 19-летнего нигерийского легионера Виктора Адеойе Адеинка. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Приветствуем в команде, Виктор», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации все трансферные нюансы согласованы, и теперь Виктор полноценно работает с командой и готовится к дебюту в УПЛ. Предыдущий клуб игрока: «Квара Юнайтед» (Нигерия), за который он играл с 2023 года – 59 поединков.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кудровка занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 21 турнирный балл после 21 сыгранного матча.
