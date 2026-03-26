ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал юного легионера

Кудровка официально объявила о подписании 19-летнего нигерийского легионера Виктора Адеойе Адеинка. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Приветствуем в команде, Виктор», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации все трансферные нюансы согласованы, и теперь Виктор полноценно работает с командой и готовится к дебюту в УПЛ. Предыдущий клуб игрока: «Квара Юнайтед» (Нигерия), за который он играл с 2023 года – 59 поединков.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кудровка занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 21 турнирный балл после 21 сыгранного матча.