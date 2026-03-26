Эксперт назвал игроков, которых будет не хватать Украине в игре со Швецией

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ковалец в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал игроков, которых больше всего будет не хватать «сине-желтым» в матче плей-офф квалификации чемпионата мира со сборной Швеции:

– Кого, на ваш взгляд, больше всего будет не хватать Сергею Реброву?

– Это скорее те футболисты, которые были в основной обойме осенью, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Артем Довбик. Тем не менее, в команде есть исполнители, которые могут взвалить на себя ношу лидерства. Это и Виктор Цыганков с Владиславом Ванатом, которые сейчас хорошо выглядят в «Жироне», Георгий Судаков. Тот же Егор Ярмолюк, несмотря на свой возраст, довольно неплохо выглядит в английской Премьер-лиге. Не говоря уже об Илье Забарном, выступающем в лучшем клубе Европы.

Поединок состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.