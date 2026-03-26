Швеция столкнулась с проблемами перед игрой с Украиной: тренер колеблется

Тренер сборной Швеции Грэм Поттер подтвердил опасения болельщиков накануне матча с Украиной в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

По словам специалиста, участие Виллиота Сведберга («Сельта») и Густава Лундгрена (ГАИС) в предстоящем матче остается под вопросом.

Сведберг пропустил последнюю тренировку перед матчем из-за болезни, а вот Лундгрена беспокоит старая травма.

«У нас есть несколько… посмотрим насчет Виллиота и, возможно, также Густава Лундгрена. Но нужно подождать и принять решение.

Болезнь может распространиться? Нет, не думаю. Это лишь незначительная вещь и скорее мера предосторожности. Никаких проблем.

Вы знаете, что несколько недель назад у Густава была травма, поэтому речь идет лишь о том, чтобы обеспечить ему достаточный объем тренировок, чтобы он смог хорошо войти в игру», – сказал Поттер.