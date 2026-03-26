  4. Швеция столкнулась с проблемами перед игрой с Украиной: тренер колеблется
26 марта 2026, 08:56 | Обновлено 26 марта 2026, 08:58
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Тренер сборной Швеции Грэм Поттер подтвердил опасения болельщиков накануне матча с Украиной в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

По словам специалиста, участие Виллиота Сведберга («Сельта») и Густава Лундгрена (ГАИС) в предстоящем матче остается под вопросом.

Сведберг пропустил последнюю тренировку перед матчем из-за болезни, а вот Лундгрена беспокоит старая травма.

«У нас есть несколько… посмотрим насчет Виллиота и, возможно, также Густава Лундгрена. Но нужно подождать и принять решение.

Болезнь может распространиться? Нет, не думаю. Это лишь незначительная вещь и скорее мера предосторожности. Никаких проблем.

Вы знаете, что несколько недель назад у Густава была травма, поэтому речь идет лишь о том, чтобы обеспечить ему достаточный объем тренировок, чтобы он смог хорошо войти в игру», – сказал Поттер.

По теме:
Серьезные потери. Кто не поможет сборной Украины в матче со Швецией?
ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем со сборной Швеции
Назван стартовый состав сборной Украины от известного защитника сине-желтых
Андрей Витренко Источник: Aftonbladet
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26 марта 2026, 08:53 1
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе

Бельгиец активно развивается в сфере бизнеса

Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Футбол | 25 марта 2026, 13:11 67
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ

Президент «Полесья» заговорил вновь о реформах

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:51
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 09:07
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Популярные новости
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 23
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 7
Футбол
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 6
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 42
Футбол
