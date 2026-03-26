Скандал. Ворвались в номер и украли. Футбольный журналист пропал в ЮАР

Мексиканский журналист Хулио Ибаньес оказался в центре громкого скандала во время пребывания в Южной Африке.

По информации журналиста Карлоса Понсе, правоохранители ворвались в его гостиничный номер и задержали журналиста. Сообщается, что он находится под стражей уже около недели, однако официальных деталей о причинах ареста пока нет.

Ибаньес прибыл в Южную Африку для освещения матча между сборными Мексики и хозяевами в рамках чемпионата мира, который состоится 11 июня 2026 года.

В настоящее время местонахождение журналиста и его статус остаются неизвестными, что вызывает обеспокоенность среди коллег и болельщиков.

Ситуация продолжает набирать резонанс в сети, ведь отсутствие официальной информации лишь усиливает напряжение вокруг инцидента.