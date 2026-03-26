Скандал. Ворвались в номер и украли. Футбольный журналист пропал в ЮАР
Хулио Ибаньес приехал освещать футбол, но исчез при загадочных обстоятельствах
Мексиканский журналист Хулио Ибаньес оказался в центре громкого скандала во время пребывания в Южной Африке.
По информации журналиста Карлоса Понсе, правоохранители ворвались в его гостиничный номер и задержали журналиста. Сообщается, что он находится под стражей уже около недели, однако официальных деталей о причинах ареста пока нет.
Ибаньес прибыл в Южную Африку для освещения матча между сборными Мексики и хозяевами в рамках чемпионата мира, который состоится 11 июня 2026 года.
В настоящее время местонахождение журналиста и его статус остаются неизвестными, что вызывает обеспокоенность среди коллег и болельщиков.
Ситуация продолжает набирать резонанс в сети, ведь отсутствие официальной информации лишь усиливает напряжение вокруг инцидента.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Mexican journalist Julio Ibáñez is UNDER ARREST in South Africa for unknown reasons.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026
Armed men broke into Ibañez’s hotel room and CAPTURED him, he has been in jail for one week since then.
Nobody knows about his current situation, he was in South Africa to… pic.twitter.com/ESGarkaQ4g
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
