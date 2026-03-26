ФОТО. Он бросил ее ради Арсенала – теперь все изменилось

Бывшая девушка Виктора Дьокереша намекнула, что они снова вместе после его перехода в «Арсенал».

Форвард расстался с моделью Инес Агиар перед трансфером из «Спортинга», чтобы окончательно закрыть этап жизни в Лиссабоне. Пара начала отношения в 2024 году, но разошлась перед его переходом в Лондон.

Теперь Агиар дала понять, что они снова рядом: она опубликовала фото и видео со стадиона «Мансфилда» во время матча Кубка Англии, а Дьокереш лайкнул пост. Сам игрок в той игре не участвовал, но девушка была на трибунах.

27-летний нападающий постепенно набрал форму в «Арсенале» — с января у него 9 голов и 2 ассиста в 18 матчах.

Ранее фанаты пели: «Он бросил девушку ради красно-белых», но теперь эта история, похоже, получила новое продолжение.