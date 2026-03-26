ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ

Уэйн Руни и Колин Руни гордятся своим 16-летним сыном Каем, который помог «Манчестер Юнайтед» U-16 выиграть Premier League Shield, обыграв «Бернли» 2:0 в финале.

Руни-младший уже привлекался к U-18, где забил 2 гола в 7 матчах. После победы он сфотографировался с родителями и братом, а снимок быстро разлетелся по соцсетям.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В прошлом месяце Каю предложили стипендию в академии, а в следующем сезоне он сможет подписать профессиональный контракт до 2030 года.

Он играет вместе с Джейси Карриком, сыном Майкл Каррик, а команды U-18 и U-21 «Юнайтед» продолжают бороться за трофеи.

Недавно Кай подписал контракт с агентством Triple S Sports, которое также представляет Гарри Магуайр и Джеймс Гарнер.