Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
Другие новости
26 марта 2026, 02:52 | Обновлено 26 марта 2026, 03:05
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ

Первая громкая победа в карьере и большие амбиции впереди

X. Уэйн, Колин и Кай Руни

Уэйн Руни и Колин Руни гордятся своим 16-летним сыном Каем, который помог «Манчестер Юнайтед» U-16 выиграть Premier League Shield, обыграв «Бернли» 2:0 в финале.

Руни-младший уже привлекался к U-18, где забил 2 гола в 7 матчах. После победы он сфотографировался с родителями и братом, а снимок быстро разлетелся по соцсетям.

В прошлом месяце Каю предложили стипендию в академии, а в следующем сезоне он сможет подписать профессиональный контракт до 2030 года.

Он играет вместе с Джейси Карриком, сыном Майкл Каррик, а команды U-18 и U-21 «Юнайтед» продолжают бороться за трофеи.

Недавно Кай подписал контракт с агентством Triple S Sports, которое также представляет Гарри Магуайр и Джеймс Гарнер.

фото Уэйн Руни Кай Руни Манчестер Юнайтед lifestyle Английская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем