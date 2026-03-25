Украинский голкипер перенес операцию и пропустит завершение сезона

«Университатя Крайова» сообщила, что украинский вратарь команды Павел Исенко успешно перенес операцию в Барселоне.

22-летний футболист был заменен на перерыве в матче второго тура чемпионской группы румынской Суперлиги против «Динамо Бухарест» (1:0).

После обследования у Исенко была выявлена травма мениска, из-за которой понадобилась операция.

Точные сроки восстановления Павла пока неизвестны, но до окончания текущего сезона он уже не сыграет.

Исенко перешел в «Университатю» из полтавской «Ворсклы» летом 2025 года. В этом сезоне украинец провел 32 матча за клуб из Крайовы во всех турнирах и оформил 10 «сухих» матчей.