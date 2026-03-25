Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров в нервной манере ответил на вопрос о том, кто буде капитаном команды в матче против Швеции.

Игра полуфинала отбора плей-офф против Швеции пройдет 26 марта, начало в 21:45.

«У нас в команде есть игроки, которые готовы вести за собой. Почему вы не вспоминаете Забарного? Илья был капитаном против Франции. Завтра решим этот вопрос. Я не считаю, что это проблема. У нас есть игроки, которые своим примером могут показать, как играть в таких встречах».

«Кто будет капитаном? А какая вам разница. Я вам ответил», – сказал Ребров.

Из-за травм и дисквалификаций матч пропустят Николай Матвиенко, Александр Зинченко и Руслан Малиновский.