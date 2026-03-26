Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым

Тарас Михалик оценил перспективы форварда киевского клуба Матвея Пономаренко

Бывший футболист и капитан киевского «Динамо» Тарас Михалик прокомментировал вызов в сборную Украины талантливого нападающего «бело-синих» Матвея Пономаренко, который получил шанс от главного тренера Сергея Реброва:

– Если говорить об игроках, впервые получивших вызов в сборную Украины, то наиболее обсуждаемой персоной является форвард Матвей Пономаренко. Как оцениваете этого футболиста?

– Ну, знаете, главное для нападающего – забивать. Во всех последних матчах он это делал.

Сыграть со стартовых минут против Швеции шансов у него мало, однако все возможно. Если даже выйдет на замену, есть вероятность, дай Бог, чтобы продолжил свою голевую серию.

У этого парня 100% талант. Просто каждый к своему таланту относится по-разному. При Александре Шовковском говорили, что Пономаренко ленивый, где-то не добегает и т.д. Однако он обладает хорошими качествами нападающего.

Потенциал у него высокий. Загадывать ничего не будем. Желаем только развития, прогресса и успехов, чтобы у нашей сборной был выбор, и у тренера в хорошем смысле «болела голова», кого поставить среди пяти топовых нападающих, даже если кто-то «сломался» или пропускает, – подытожил Михалик.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 16 матчей в составе первой команды «Динамо» во всех турнирах, в которых забил десять голов. Трансферная стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.

По теме:
Менеджер сборной Швеции: «Потом мы поняли, что Украина передумала»
Черноморец выступил с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
Грицай назвал свой стартовый состав сборной Украины на матч с Швецией
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швеция столкнулась с проблемами перед игрой с Украиной: тренер колеблется
Футбол | 26 марта 2026, 08:56 0
Швеция столкнулась с проблемами перед игрой с Украиной: тренер колеблется
Швеция столкнулась с проблемами перед игрой с Украиной: тренер колеблется

Виллиот Сведберг и Густав Лундгрен рискуют пропустить поединок

Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:47 8
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция

Экс-наставник «сине-желтых» с оптимизмом смотрит на предстоящий полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026

Решение принято. Украинская Премьер-лига пошла на неожиданные изменения
Футбол | 26.03.2026, 01:32
Решение принято. Украинская Премьер-лига пошла на неожиданные изменения
Решение принято. Украинская Премьер-лига пошла на неожиданные изменения
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Футбол | 25.03.2026, 13:56
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Футбол | 25.03.2026, 10:27
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Популярные новости
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 6
Футбол
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
24.03.2026, 11:48 1
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 16
Футбол
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 2
Бокс
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 23
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
