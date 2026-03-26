Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым

Бывший футболист и капитан киевского «Динамо» Тарас Михалик прокомментировал вызов в сборную Украины талантливого нападающего «бело-синих» Матвея Пономаренко, который получил шанс от главного тренера Сергея Реброва:

– Если говорить об игроках, впервые получивших вызов в сборную Украины, то наиболее обсуждаемой персоной является форвард Матвей Пономаренко. Как оцениваете этого футболиста?

– Ну, знаете, главное для нападающего – забивать. Во всех последних матчах он это делал.

Сыграть со стартовых минут против Швеции шансов у него мало, однако все возможно. Если даже выйдет на замену, есть вероятность, дай Бог, чтобы продолжил свою голевую серию.

У этого парня 100% талант. Просто каждый к своему таланту относится по-разному. При Александре Шовковском говорили, что Пономаренко ленивый, где-то не добегает и т.д. Однако он обладает хорошими качествами нападающего.

Потенциал у него высокий. Загадывать ничего не будем. Желаем только развития, прогресса и успехов, чтобы у нашей сборной был выбор, и у тренера в хорошем смысле «болела голова», кого поставить среди пяти топовых нападающих, даже если кто-то «сломался» или пропускает, – подытожил Михалик.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 16 матчей в составе первой команды «Динамо» во всех турнирах, в которых забил десять голов. Трансферная стоимость нападающего составляет шесть миллионов евро.