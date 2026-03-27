Решение принято. Андрей Лунин определился со своим будущим

Украинский вратарь Андрей Лунин определился со своим будущим.

По информации источника, голкипер чувствует себя комфортно в мадридском клубе и не планирует менять команду в ближайшее время. Несмотря на статус второго номера, Лунин доволен своей ролью и чувствует поддержку как в клубе, так и за пределами поля.

Отмечается, что украинец и его семья полностью адаптировались к жизни в Мадриде. В то же время интерес к вратарю со стороны других клубов сохраняется, однако сам футболист пока не рассматривает вариант с уходом.

Контракт Лунина с «Реалом» действует до 2030 года, и в клубе не исключают, что со временем он может стать основным вратарем после Тибо Куртуа.