Решение принято. Андрей Лунин определился со своим будущим
Вратарь счастлив в Мадриде
Украинский вратарь Андрей Лунин определился со своим будущим.
По информации источника, голкипер чувствует себя комфортно в мадридском клубе и не планирует менять команду в ближайшее время. Несмотря на статус второго номера, Лунин доволен своей ролью и чувствует поддержку как в клубе, так и за пределами поля.
Отмечается, что украинец и его семья полностью адаптировались к жизни в Мадриде. В то же время интерес к вратарю со стороны других клубов сохраняется, однако сам футболист пока не рассматривает вариант с уходом.
Контракт Лунина с «Реалом» действует до 2030 года, и в клубе не исключают, что со временем он может стать основным вратарем после Тибо Куртуа.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «сине-желтых» считает, что каждый футболист не сумел показать себя на максимум
Матч состоится 26 марта в 21:45