Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Андрей Лунин определился со своим будущим
Испания
27 марта 2026, 08:33
2

Решение принято. Андрей Лунин определился со своим будущим

Вратарь счастлив в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин определился со своим будущим.

По информации источника, голкипер чувствует себя комфортно в мадридском клубе и не планирует менять команду в ближайшее время. Несмотря на статус второго номера, Лунин доволен своей ролью и чувствует поддержку как в клубе, так и за пределами поля.

Отмечается, что украинец и его семья полностью адаптировались к жизни в Мадриде. В то же время интерес к вратарю со стороны других клубов сохраняется, однако сам футболист пока не рассматривает вариант с уходом.

Контракт Лунина с «Реалом» действует до 2030 года, и в клубе не исключают, что со временем он может стать основным вратарем после Тибо Куртуа.

По теме:
Атлетико предлагает улучшенный контракт лидеру на фоне интереса Барселоны
Нападающий Барселоны намекнул, что не чувствует себя счастливым в клубе
Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват
Футбол | 27 марта 2026, 07:11 16
Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват
Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват

Наставник «сине-желтых» считает, что каждый футболист не сумел показать себя на максимум

Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 09:07 23
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции

Матч состоится 26 марта в 21:45

Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Футбол | 27.03.2026, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
В Швеции назвали двух футболистов, которых не хватало сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 07:44
В Швеции назвали двух футболистов, которых не хватало сборной Украины
В Швеции назвали двух футболистов, которых не хватало сборной Украины
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26.03.2026, 08:53
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Олійченко постить кожного тижня дві новини про Луніна: перша - Лунін залишає «Реал», друга - Лунін залишається в «Реалі». Просто публікує їх в різному порядку для різноманітності.
Ответить
+3
Ondu
Если решит остаться и дальше, клоун. И тупо похер что он там хочет и делает. Иметь некий талант к позиции воротника и решить просрать абсолютно всю карьеру на скамейку..такие игроки не заслуживают к себе внимания.
Ответить
0
Популярные новости
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 4
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 397
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 88
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 12
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем