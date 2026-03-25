Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ выступили с заявлением. Это касается сорванного матча УПЛ
Украина. Премьер лига
25 марта 2026, 16:19
1262
1

В УАФ выступили с заявлением. Это касается сорванного матча УПЛ

КДК УАФ поблагодарили Металлист 1925 и Верес

25 марта 2026, 16:19 |
1262
1 Comments
В УАФ выступили с заявлением. Это касается сорванного матча УПЛ
ФК Металлист 1925.

В УАФ объяснили механизм, почему КДК УАФ решил принять мировую «Верес» и «Металлиста 1925», который не смогли доиграть из-за проблем с освещением в Житомире.

«Решать спорные вопросы на футбольном поле – это последовательная и принципиальная позиция УАФ. Мы категорически поддерживаем решение ФК Верес и ФК Металлист 1925 заключить мировое соглашение и определить сильнейшего в футбольном матче.

В условиях проведения соревнований во время военного положения иногда возникают непредсказуемые ситуации, которые трудно оценить и проанализировать.

В этом случае даже эксперт не смог однозначно установить причины аварии и возможности ее предвидения или предотвращения.

Учитывая поступление мирового соглашения, по которому оба клуба изъявили желание выяснить силы на футбольном поле, КГК УАФ утвердил это соглашение, соблюдая спортивный принцип и обеспечивая целостность соревнований. УАФ выражает благодарность клубам за взаимопонимание и сознательную позицию», - говорится в сообщении УАФ.

Матч 15-го тура УПЛ «Металлист 1925» - «Верес» не был доигран из-за проблем с освещением на стадионе в Житомире. Команды успели сыграть 20 минут.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно скандал Украинская Премьер-лига система освещения отключение света Металлист 1925 Иван Надеин КДК УАФ прерванные матчи Металлист 1925 - Верес
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Лидер сборной Украины взял слово перед Швецией: «Конечно, это грустно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
valerafan1
УАФ, ви просто сцикуни. Ви повинні були вирішити це питання за три дні і матч перегравати не в Рівному. Фе явний фарс-мажор. І в Олександрії матч потрібно було перегравати. Але члени чи членки КДК, які в цьому житті нічого не створили і яких на ці посади просто призначили, які ні за що отримують десятки тисяч гривень, приймають формальне рішення зарахувати Олександрії поразку. Ганьба УАФ, ганьба КДК.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем