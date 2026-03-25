В УАФ выступили с заявлением. Это касается сорванного матча УПЛ

В УАФ объяснили механизм, почему КДК УАФ решил принять мировую «Верес» и «Металлиста 1925», который не смогли доиграть из-за проблем с освещением в Житомире.

«Решать спорные вопросы на футбольном поле – это последовательная и принципиальная позиция УАФ. Мы категорически поддерживаем решение ФК Верес и ФК Металлист 1925 заключить мировое соглашение и определить сильнейшего в футбольном матче.

В условиях проведения соревнований во время военного положения иногда возникают непредсказуемые ситуации, которые трудно оценить и проанализировать.

В этом случае даже эксперт не смог однозначно установить причины аварии и возможности ее предвидения или предотвращения.

Учитывая поступление мирового соглашения, по которому оба клуба изъявили желание выяснить силы на футбольном поле, КГК УАФ утвердил это соглашение, соблюдая спортивный принцип и обеспечивая целостность соревнований. УАФ выражает благодарность клубам за взаимопонимание и сознательную позицию», - говорится в сообщении УАФ.

Матч 15-го тура УПЛ «Металлист 1925» - «Верес» не был доигран из-за проблем с освещением на стадионе в Житомире. Команды успели сыграть 20 минут.