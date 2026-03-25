Металлист 1925 летом может попрощаться с девятью футболистами

Недавно в прессе появились сообщения о том, что летом харьковский «Металлист 1925» прибегнет к кадровым изменениям. Фамилии игроков, которые в скором времени покинут «желто-синих», пока точно неизвестны. Но весьма вероятно, что среди тех, кто покинет команду, будут исполнители, чьи контракты подходят к концу. Некоторые из них в нынешнем сезоне УПЛ играют совсем мало, а некоторые и вовсе не получают игровой практики, как, например, защитник Игорь Снурницын (17 попаданий в заявку и 0 выходов на поле).

По информации Sport.ua, кроме Снурницына, в июне заканчиваются трудовые договоры у опытного вратаря Олега Мозиля (1 игра в чемпионате), защитника Артема Шабанова (19 матчей, 1 гол), полузащитников Владислава Калитвинцева (16 игр, 1 гол), Игоря Когута (16 матчей), Вячеслава Чурка (12 игр, 1 гол), а также у молодого защитника, капитана команды U19 Дениса Кондратюка, который пока не дебютировал за основную команду клуба, но осенью нередко попадал в заявку на матчи УПЛ (9 раз).

Кроме того, 30 июня истекают контракты еще у двух защитников – Василия Кравца и Евгения Пасича, которые не были включены в заявку харьковчан на текущий сезон.

«Металлист 1925» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка в 20 матчах.

