Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 летом может попрощаться с девятью футболистами
Украина. Премьер лига
25 марта 2026, 11:44 | Обновлено 25 марта 2026, 11:45
По окончании сезона в составе харьковчан могут произойти изменения

Недавно в прессе появились сообщения о том, что летом харьковский «Металлист 1925» прибегнет к кадровым изменениям. Фамилии игроков, которые в скором времени покинут «желто-синих», пока точно неизвестны. Но весьма вероятно, что среди тех, кто покинет команду, будут исполнители, чьи контракты подходят к концу. Некоторые из них в нынешнем сезоне УПЛ играют совсем мало, а некоторые и вовсе не получают игровой практики, как, например, защитник Игорь Снурницын (17 попаданий в заявку и 0 выходов на поле).

По информации Sport.ua, кроме Снурницына, в июне заканчиваются трудовые договоры у опытного вратаря Олега Мозиля (1 игра в чемпионате), защитника Артема Шабанова (19 матчей, 1 гол), полузащитников Владислава Калитвинцева (16 игр, 1 гол), Игоря Когута (16 матчей), Вячеслава Чурка (12 игр, 1 гол), а также у молодого защитника, капитана команды U19 Дениса Кондратюка, который пока не дебютировал за основную команду клуба, но осенью нередко попадал в заявку на матчи УПЛ (9 раз).

Кроме того, 30 июня истекают контракты еще у двух защитников – Василия Кравца и Евгения Пасича, которые не были включены в заявку харьковчан на текущий сезон.

«Металлист 1925» занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка в 20 матчах.

Ранее сообщалось о том, что к матчу с «Колосом» «Металлист 1925» будет готовиться без лидеров.

Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Игорь Снурницын Олег Мозиль Артем Шабанов Владислав Калитвинцев Игорь Когут Вячеслав Чурко Василий Кравец Евгений Пасич
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем