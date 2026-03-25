Наставник Жироны: «Чувствую, что готов тренировать Манчестер Сити»

Наставник Жироны Мичел считает, что мог бы тренироваться команду уровня Манчестер Сити. Ранее слухи связывали тренера с клубами АПЛ, но в последнее время все затихло.

«Если говорить просто гипотетически, то я чувствую, что готов к команде уровня Манчестер Сити. Готов к переходу на такой уровень. Я уже изучаю английский, это полезно вне зависимости от обстоятельств».

«Мне интересно попробовать себя в АПЛ», – сказал Мичел.

Контракт Мичела с Жироной истекает по итогам нынешнего сезона.