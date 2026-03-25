Испания25 марта 2026, 16:55 | Обновлено 25 марта 2026, 17:14
Наставник Жироны: «Чувствую, что готов тренировать Манчестер Сити»
Мичел готов к вызову большого уровня
25 марта 2026, 16:55 | Обновлено 25 марта 2026, 17:14
684
0
Наставник Жироны Мичел считает, что мог бы тренироваться команду уровня Манчестер Сити. Ранее слухи связывали тренера с клубами АПЛ, но в последнее время все затихло.
«Если говорить просто гипотетически, то я чувствую, что готов к команде уровня Манчестер Сити. Готов к переходу на такой уровень. Я уже изучаю английский, это полезно вне зависимости от обстоятельств».
«Мне интересно попробовать себя в АПЛ», – сказал Мичел.
Контракт Мичела с Жироной истекает по итогам нынешнего сезона.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 марта 2026, 10:27 10
За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро
Футбол | 25 марта 2026, 08:43 27
Балакин и Шурман не получали никакой выгоды
Футбол | 25.03.2026, 15:54
Теннис | 25.03.2026, 00:26
Футбол | 24.03.2026, 21:02
