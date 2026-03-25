  Наставник Жироны: «Чувствую, что готов тренировать Манчестер Сити»
25 марта 2026, 16:55 | Обновлено 25 марта 2026, 17:14
Наставник Жироны: «Чувствую, что готов тренировать Манчестер Сити»

Мичел готов к вызову большого уровня

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник Жироны Мичел считает, что мог бы тренироваться команду уровня Манчестер Сити. Ранее слухи связывали тренера с клубами АПЛ, но в последнее время все затихло.

«Если говорить просто гипотетически, то я чувствую, что готов к команде уровня Манчестер Сити. Готов к переходу на такой уровень. Я уже изучаю английский, это полезно вне зависимости от обстоятельств».

«Мне интересно попробовать себя в АПЛ», – сказал Мичел.

Контракт Мичела с Жироной истекает по итогам нынешнего сезона.

По теме:
Есть четкий план. Ливерпуль принял решение по Арне Слоту
Каррик лидирует среди коучей АПЛ по среднему количеству очков за игру
Легенда Ливерпуля: «Салах выше Роналду в списке звезд АПЛ»
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Футбол | 25 марта 2026, 10:27 10
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере

За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро

Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Футбол | 25 марта 2026, 08:43 27
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты

Балакин и Шурман не получали никакой выгоды

Легенда Шахтера выступил с заявлением по поводу Ярмоленко и Реброва
Футбол | 25.03.2026, 15:54
Легенда Шахтера выступил с заявлением по поводу Ярмоленко и Реброва
Легенда Шахтера выступил с заявлением по поводу Ярмоленко и Реброва
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 25.03.2026, 00:26
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Футбол | 24.03.2026, 21:02
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Популярные новости
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
24.03.2026, 02:02
Бокс
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 2
Бокс
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 12
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 17
Футбол
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 9
Футбол
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
