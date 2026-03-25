Талант сборной Швеции пропустил последнюю тренировку перед игрой с Украиной

22-летний вингер сборной Швеции – Виллиот Сведберг – неожиданно пропустил заключительную командную тренировку накануне матча с Украиной в плей-офф к чемпионату мира 2026 года.

По информации источника, юный футболист не появился на тренировке из-за болезни. Информация о состоянии здоровья пока отсутствует.

Виллиот дебютировал за сборную лишь летом прошлого года: он провел 28 минут в товарищеском матче с Сербией (0:3).

С тех пор нападающий испанской «Сельты» не вызывался в сборную и не выступал на официальном уровне.

Матч между Украиной и Швецией состоится 26 марта на стадионе в городе Валенсия (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21:45.