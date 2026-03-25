25 марта 2026, 14:58
ФК Эпицентр: «Развитие профессионального футбола невозможно без этого»

Клуб поддержал инициативу Полесья

Каменец-Подольский «Эпицентр» выступил с официальным заявлением, поддержав требования житомирского «Полесья» относительно изменений в судейской системе УПЛ:

«ФК «Эпицентр» поддерживает инициативу ФК «Полесье» о необходимости стратегических изменений и обновления судейской системы в украинском футболе.

Мы убеждены, что развитие профессионального футбола невозможно без честного и прозрачного судейства. Объективность и беспристрастность арбитров должны стать основой изменений. Вместо этого почти каждый тур УПЛ сопровождается скандалами из-за судейских решений, что подрывает доверие как клубов, так и болельщиков.

ФК «Эпицентр» также неоднократно терпел потери из-за ошибок арбитров. Мы понимаем, что ошибки возможны, но их системность вызывает серьезные вопросы. Поэтому считаем, что в случае доказанной предвзятости арбитр должен быть пожизненно отстранен от судейства.

Мы выступаем за открытый диалог между судьями и участниками чемпионата и поддерживаем все инициативы, направленные на повышение качества и реформирование системы арбитража».

Дмитрий Вус Источник: ФК Эпицентр
