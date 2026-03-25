Чемпионат мира25 марта 2026, 11:14 | Обновлено 25 марта 2026, 12:06
1633
0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще два игрока Полесья получили вызов в национальную сборную
Линдон Эмерллаху и Илир Красничи получили вызов в национальную сборную Косово
Игроки житомирского Полесья Линдон Эмерллаху и Илир Красничи получили вызов в национальную сборную Косова. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».
Сборная Косова готовится к решающим матчам плей-офф отбора к чемпионату мира-2026. В полуфинальном противостоянии команда сыграет против Словакии. Встреча состоится 26 марта.
В случае победы сборная Косова получит возможность сыграть в финале плей-офф, который запланирован на 31 марта. Решающим соперником может стать победитель пары Турция – Румыния.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
