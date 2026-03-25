ОФИЦИАЛЬНО. Еще два игрока Полесья получили вызов в национальную сборную

Игроки житомирского Полесья Линдон Эмерллаху и Илир Красничи получили вызов в национальную сборную Косова. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

Сборная Косова готовится к решающим матчам плей-офф отбора к чемпионату мира-2026. В полуфинальном противостоянии команда сыграет против Словакии. Встреча состоится 26 марта.

В случае победы сборная Косова получит возможность сыграть в финале плей-офф, который запланирован на 31 марта. Решающим соперником может стать победитель пары Турция – Румыния.