  ОФИЦИАЛЬНО. Еще два игрока Полесья получили вызов в национальную сборную
25 марта 2026, 11:14 | Обновлено 25 марта 2026, 12:06
ОФИЦИАЛЬНО. Еще два игрока Полесья получили вызов в национальную сборную

Линдон Эмерллаху и Илир Красничи получили вызов в национальную сборную Косово

ФК Полесье.

Игроки житомирского Полесья Линдон Эмерллаху и Илир Красничи получили вызов в национальную сборную Косова. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

Сборная Косова готовится к решающим матчам плей-офф отбора к чемпионату мира-2026. В полуфинальном противостоянии команда сыграет против Словакии. Встреча состоится 26 марта.

В случае победы сборная Косова получит возможность сыграть в финале плей-офф, который запланирован на 31 марта. Решающим соперником может стать победитель пары Турция – Румыния.

Илир Красничи Линдон Эмерллаху ЧМ-2026 по футболу сборная Косова по футболу Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
