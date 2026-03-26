Испания26 марта 2026, 06:32 |
В Барселоне заговорили об Анатолии Трубине
Вратарь каталонцев Гарсия кое-чему научился у украинца
Вратарь каталонской «Барселоны» Жоан Гарсия рассказал, что кое-чему научился у голкипера «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина.
«Я люблю футбол и стараюсь взять лучшее от каждого. Я многому научился у таких вратарей, как Тер Штеген, Трубин и Щенсны. Это правда, что у меня не было конкретного кумира, но я научился у всех них», – сказал Гарсия.
Ранее портал Transfermarkt обновил оценки игроков португальской Примейры, в частности украинских легионеров Анатолия Трубина и Георгия Судакова из лиссабонской «Бенфики».
