26 марта 2026, 06:32 |
В Барселоне заговорили об Анатолии Трубине

Вратарь каталонцев Гарсия кое-чему научился у украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Гарсия

Вратарь каталонской «Барселоны» Жоан Гарсия рассказал, что кое-чему научился у голкипера «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина.

«Я люблю футбол и стараюсь взять лучшее от каждого. Я многому научился у таких вратарей, как Тер Штеген, Трубин и Щенсны. Это правда, что у меня не было конкретного кумира, но я научился у всех них», – сказал Гарсия.

Ранее портал Transfermarkt обновил оценки игроков португальской Примейры, в частности украинских легионеров Анатолия Трубина и Георгия Судакова из лиссабонской «Бенфики».

Дмитрий Олийченко Источник: Barca Universal
