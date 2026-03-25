Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как завершились матчи украинских команд, которые судил Пинейру?
Чемпионат мира
25 марта 2026, 10:13 | Обновлено 25 марта 2026, 10:31
287
0

Как завершились матчи украинских команд, которые судил Пинейру?

Напомним все матчи украинских команд и сборных, которые обслуживал португалец

25 марта 2026, 10:13 | Обновлено 25 марта 2026, 10:31
287
0
Как завершились матчи украинских команд, которые судил Пинейру?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру будет судить матч плей-офф чемпионата мира между сборными Украины и Швеции.

Данный арбитр уже дважды работал на матчах украинской сборной, в которых она неизменно побеждала. В поединках Лиги наций, на которых работал португалец, Украина победила Армению в 2022 году (5:0) и Албанию в 2024 году (2:1).

Кроме того, молодежная сборная Украины в четвертьфинале Чемпионата Европы (U-21) в 2023 году победила сборную Франции (3:1).

Также Пинейру работал на матчах еврокубков с участием «Шахтера» (дважды), «Динамо» и «Александрии».

Напомним все матчи украинских команд и сборных, которые обслуживал португальский арбитр, с учетом показанных желтых карточек и назначенных пенальти в этих поединках.

Матчи украинских команд и сборных, которые обслуживал Жоау Пинейру (Португалия)

  • 19.11.2024: Лига наций, Албания – Украина – 1:2 (4 желтые карточки, 1 назначенный пенальти)
  • 02.10.2024: Лига чемпионов, Шахтер – Аталанта – 0:3 (3 желтые карточки)
  • 31.08.2023: Лига конференций, Бешикташ – Динамо – 1:0 (9 желтых карточек)
  • 02.07.2023: Чемпионат Европы (U-21), Украина – Франция – 3:1 (5 желтых карточек, 1 назначенный пенальти)
  • 24.09.2022: Лига наций, Армения – Украина – 0:5 (4 желтые карточки)
  • 06.09.2022: Лига чемпионов, РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4 (5 желтых карточек)
  • 07.11.2019: Лига Европы, Александрия – Сент-Этьен – 2:2 (3 желтые карточки, 1 назначенный пенальти)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем