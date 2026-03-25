Как завершились матчи украинских команд, которые судил Пинейру?
Португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру будет судить матч плей-офф чемпионата мира между сборными Украины и Швеции.
Данный арбитр уже дважды работал на матчах украинской сборной, в которых она неизменно побеждала. В поединках Лиги наций, на которых работал португалец, Украина победила Армению в 2022 году (5:0) и Албанию в 2024 году (2:1).
Кроме того, молодежная сборная Украины в четвертьфинале Чемпионата Европы (U-21) в 2023 году победила сборную Франции (3:1).
Также Пинейру работал на матчах еврокубков с участием «Шахтера» (дважды), «Динамо» и «Александрии».
Напомним все матчи украинских команд и сборных, которые обслуживал португальский арбитр, с учетом показанных желтых карточек и назначенных пенальти в этих поединках.
Матчи украинских команд и сборных, которые обслуживал Жоау Пинейру (Португалия)
- 19.11.2024: Лига наций, Албания – Украина – 1:2 (4 желтые карточки, 1 назначенный пенальти)
- 02.10.2024: Лига чемпионов, Шахтер – Аталанта – 0:3 (3 желтые карточки)
- 31.08.2023: Лига конференций, Бешикташ – Динамо – 1:0 (9 желтых карточек)
- 02.07.2023: Чемпионат Европы (U-21), Украина – Франция – 3:1 (5 желтых карточек, 1 назначенный пенальти)
- 24.09.2022: Лига наций, Армения – Украина – 0:5 (4 желтые карточки)
- 06.09.2022: Лига чемпионов, РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4 (5 желтых карточек)
- 07.11.2019: Лига Европы, Александрия – Сент-Этьен – 2:2 (3 желтые карточки, 1 назначенный пенальти)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цель чрезвычайно благородная – сделать наконец-то отечественное судейство максимально объективным
Украинский клуб намерен продлить контракт с Марлоном Сантосом