Как завершились матчи украинских команд, которые судил Пинейру?

Португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру будет судить матч плей-офф чемпионата мира между сборными Украины и Швеции.

Данный арбитр уже дважды работал на матчах украинской сборной, в которых она неизменно побеждала. В поединках Лиги наций, на которых работал португалец, Украина победила Армению в 2022 году (5:0) и Албанию в 2024 году (2:1).

Кроме того, молодежная сборная Украины в четвертьфинале Чемпионата Европы (U-21) в 2023 году победила сборную Франции (3:1).

Также Пинейру работал на матчах еврокубков с участием «Шахтера» (дважды), «Динамо» и «Александрии».

Напомним все матчи украинских команд и сборных, которые обслуживал португальский арбитр, с учетом показанных желтых карточек и назначенных пенальти в этих поединках.

Матчи украинских команд и сборных, которые обслуживал Жоау Пинейру (Португалия)