В матче Украина – Швеция выйдет футболист, не игравший более двух лет
Нордфельдт будет защищать ворота шведов
В полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Украины ворота сборной Швеции будет защищать 36-летний Кристоффер Нордфельдт. Об этом сообщил главный тренер команды Грэм Поттер.
Такое решение связано с кадровыми проблемами: основной голкипер Виктор Юханссон и его дублер Робин Олсен травмированы, а Якоб Виделль Зеттерстрем недавно перенес болезнь.
Нордфельдт имеет наибольший опыт среди доступных вратарей, хотя в последний раз играл за сборную еще в 2023 году. Всего на его счету 18 матчей в составе национальной команды.
