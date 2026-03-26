  4. В матче Украина – Швеция выйдет футболист, не игравший более двух лет
26 марта 2026, 19:18
369
0

В матче Украина – Швеция выйдет футболист, не игравший более двух лет

Нордфельдт будет защищать ворота шведов

26 марта 2026, 19:18 |
369
0
В матче Украина – Швеция выйдет футболист, не игравший более двух лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоффер Нордфельдт

В полуфинале плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Украины ворота сборной Швеции будет защищать 36-летний Кристоффер Нордфельдт. Об этом сообщил главный тренер команды Грэм Поттер.

Такое решение связано с кадровыми проблемами: основной голкипер Виктор Юханссон и его дублер Робин Олсен травмированы, а Якоб Виделль Зеттерстрем недавно перенес болезнь.

Нордфельдт имеет наибольший опыт среди доступных вратарей, хотя в последний раз играл за сборную еще в 2023 году. Всего на его счету 18 матчей в составе национальной команды.

Квалификация ЧМ-2026. Полуфиналы плей-офф. Смотреть онлайн LIVE
Сетка плей-офф. Из 16 европейских команд путевки на ЧМ получат 4 сборные
Экс-нападающий сборной Украины спрогнозировал счет матча Украина – Швеция
Дмитрий Олийченко Источник: Fotbollskanalen
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26 марта 2026, 08:53 3
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе

Бельгиец активно развивается в сфере бизнеса

Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Футбол | 26 марта 2026, 17:51 8
Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»

Игрок рад присоединиться к сборной

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 26.03.2026, 19:11
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Футбол | 26.03.2026, 08:01
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 16
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 3
Футбол
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
24.03.2026, 19:47 7
Футбол
