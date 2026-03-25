Салах — пятый бомбардир в пятерке топ-чемпионатов Европы с 2020 года
Лишь 6 игроков забили более 100 голов за этот период
Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах по окончании сезона 2025/26 покинет клуб.
Египтянин входит в число лучших бомбардиров пяти ведущих европейских чемпионатов, начиная с 2020 года.
На счету Салаха за этот период 126 забитых мячей.
Только четверо игроков забили больше: Килиан Мбаппе (172), Роберт Левандовски (171), Гарри Кейн (170) и Эрлинг Холанд (169).
Помимо вышеупомянутых футболистов, Лаутаро Мартинес (115) также забил 100+ голов в топ-5 лигах, начиная с 2020 года.
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов, начиная с 2020 года
- 172 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 171 – Роберт Левандовски (Польша)
- 170 – Гарри Кейн (Англия)
- 169 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 126 – Мохамед Салах (Египет)
- 115 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 97 – Серу Гираси (Гвинея)
- 92 – Джонатан Дэвид (Канада)
- 87 – Душан Влахович (Сербия)
- 86 – Чиро Иммобиле (Италия)
- 86 – Анте Будимир (Хорватия)
