Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах по окончании сезона 2025/26 покинет клуб.

Египтянин входит в число лучших бомбардиров пяти ведущих европейских чемпионатов, начиная с 2020 года.

На счету Салаха за этот период 126 забитых мячей.

Только четверо игроков забили больше: Килиан Мбаппе (172), Роберт Левандовски (171), Гарри Кейн (170) и Эрлинг Холанд (169).

Помимо вышеупомянутых футболистов, Лаутаро Мартинес (115) также забил 100+ голов в топ-5 лигах, начиная с 2020 года.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов, начиная с 2020 года