Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах — пятый бомбардир в пятерке топ-чемпионатов Европы с 2020 года
Англия
25 марта 2026, 09:06 | Обновлено 25 марта 2026, 09:28
150
0

Салах — пятый бомбардир в пятерке топ-чемпионатов Европы с 2020 года

Лишь 6 игроков забили более 100 голов за этот период

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах по окончании сезона 2025/26 покинет клуб.

Египтянин входит в число лучших бомбардиров пяти ведущих европейских чемпионатов, начиная с 2020 года.

На счету Салаха за этот период 126 забитых мячей.

Только четверо игроков забили больше: Килиан Мбаппе (172), Роберт Левандовски (171), Гарри Кейн (170) и Эрлинг Холанд (169).

Помимо вышеупомянутых футболистов, Лаутаро Мартинес (115) также забил 100+ голов в топ-5 лигах, начиная с 2020 года.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов, начиная с 2020 года

  • 172 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 171 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 170 – Гарри Кейн (Англия)
  • 169 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 126 – Мохамед Салах (Египет)
  • 115 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 97 – Серу Гираси (Гвинея)
  • 92 – Джонатан Дэвид (Канада)
  • 87 – Душан Влахович (Сербия)
  • 86 – Чиро Иммобиле (Италия)
  • 86 – Анте Будимир (Хорватия)
Мохамед Салах Ливерпуль статистика
Даниил Кирияка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем