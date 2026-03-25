Забарный против Дьекереша. Самые дорогие игроки сборных Украины и Швеции
Вспомним пятерку самых дорогих футболистов сборных Украины и Швеции
Илья Забарный и Виктор Дьекереш — самые дорогие игроки сборных Украины и Швеции, которые встретятся друг с другом в стыковочном матче за право выхода на чемпионат мира 2026 года.
Transfermarkt оценивает защитника «ПСЖ» в 50 млн евро, а нападающего «Арсенала» – в 65 млн евро.
Напомним, кто еще из футболистов входит в топ-5 самых дорогих в украинской и шведской сборных.
Игроки сборной Украины с наибольшей рыночной стоимостью (по данным Transfermarkt)
- 50 млн евро – Илья Забарный (ПСЖ)
- 30 млн евро – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 28 млн евро – Георгий Судаков (Бенфика)
- 25 млн евро – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 25 млн евро – Анатолий Трубин (Бенфика)
Игроки сборной Швеции с наибольшей рыночной стоимостью (по данным Transfermarkt)
- 65 млн евро – Виктор Дьекереш (Арсенал)
- 40 млн евро – Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед)
- 40 млн евро – Лукас Бергвалль (Тоттенхэм Хотспур)
- 32 млн евро – Уго Ларссон (Айнтрахт)
- 30 млн евро – Ясин Аяри (Брайтон)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
