Забарный против Дьекереша. Самые дорогие игроки сборных Украины и Швеции

Илья Забарный и Виктор Дьекереш — самые дорогие игроки сборных Украины и Швеции, которые встретятся друг с другом в стыковочном матче за право выхода на чемпионат мира 2026 года.

Transfermarkt оценивает защитника «ПСЖ» в 50 млн евро, а нападающего «Арсенала» – в 65 млн евро.

Напомним, кто еще из футболистов входит в топ-5 самых дорогих в украинской и шведской сборных.

Игроки сборной Украины с наибольшей рыночной стоимостью (по данным Transfermarkt)

50 млн евро – Илья Забарный (ПСЖ)

30 млн евро – Егор Ярмолюк (Брентфорд)

28 млн евро – Георгий Судаков (Бенфика)

25 млн евро – Виталий Миколенко (Эвертон)

25 млн евро – Анатолий Трубин (Бенфика)

Игроки сборной Швеции с наибольшей рыночной стоимостью (по данным Transfermarkt)