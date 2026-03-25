Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забарный против Дьекереша. Самые дорогие игроки сборных Украины и Швеции
25 марта 2026, 08:19
Забарный против Дьекереша. Самые дорогие игроки сборных Украины и Швеции

Вспомним пятерку самых дорогих футболистов сборных Украины и Швеции

25 марта 2026, 08:19 |
542
3 Comments
Забарный против Дьекереша. Самые дорогие игроки сборных Украины и Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Илья Забарный и Виктор Дьекереш — самые дорогие игроки сборных Украины и Швеции, которые встретятся друг с другом в стыковочном матче за право выхода на чемпионат мира 2026 года.

Transfermarkt оценивает защитника «ПСЖ» в 50 млн евро, а нападающего «Арсенала» – в 65 млн евро.

Напомним, кто еще из футболистов входит в топ-5 самых дорогих в украинской и шведской сборных.

Игроки сборной Украины с наибольшей рыночной стоимостью (по данным Transfermarkt)

  • 50 млн евро – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 30 млн евро – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 28 млн евро – Георгий Судаков (Бенфика)
  • 25 млн евро – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 25 млн евро – Анатолий Трубин (Бенфика)

Игроки сборной Швеции с наибольшей рыночной стоимостью (по данным Transfermarkt)

  • 65 млн евро – Виктор Дьекереш (Арсенал)
  • 40 млн евро – Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед)
  • 40 млн евро – Лукас Бергвалль (Тоттенхэм Хотспур)
  • 32 млн евро – Уго Ларссон (Айнтрахт)
  • 30 млн евро – Ясин Аяри (Брайтон)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Khafre
чому в топ5 є Сундуков, а немає Миколи з динамо?
