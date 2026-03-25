Шахтер выступил с заявлением после требований Полесья к УАФ по Шурману

Донецкий Шахтер выступил с заявлением после обращения житомирского Полесья в УАФ по поводу пожизненного отстранения Дениса Шурмана из-за ошибок в матче «волков» против Динамо (1:2)

«Футбольный клуб «Шахтер» последовательно придерживается неизменной позиции: мы выступаем за системное развитие судейства в украинском футболе на основе лучших европейских практик – с акцентом на прозрачные процедуры, единые стандарты и качественную подготовку арбитров.

Мы понимаем сложность работы арбитров, наличие человеческого фактора, а также то, что формирование эффективной и устойчивой системы требует времени, последовательной работы и инвестиций в обучение и развитие.

Мы считаем, что это в компетенции соответствующих футбольных органов и должно решаться в рамках установленных процедур и регламентов.

Клубы не могут выступать в роли карательного органа. Важно разграничить ошибки, которые могут возникнуть из-за человеческого фактора и заговор или коррупцию. В случае подозрений по сговору группы лиц или коррупции действий, соответствующие органы УАФ должны проводить проверку, устанавливать факты и принимать решения в соответствии с регламентами. Такие решения должны быть основаны исключительно на доказательствах, а не на предположениях», – говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 47 зачетных пунктов после 20 сыгранных матчей.