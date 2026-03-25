Поддержать украинских военних і людей, що постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, на какого нападающего рассчитывают в Барсе в следующем сезоне
Испания
25 марта 2026, 04:59 | Обновлено 25 марта 2026, 05:00
422
0

Известно, на какого нападающего рассчитывают в Барсе в следующем сезоне

В Барселоне планируют оставить Левандовски и продать Торреса

25 марта 2026, 04:59 | Обновлено 25 марта 2026, 05:00
422
0
Известно, на какого нападающего рассчитывают в Барсе в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Барселоны» активно изучает варианты модернизации атакующей линии в предстоящее летнее межсезонье. Планы клуба включают возможную продажу Феррана Торреса и подписание нескольких новых исполнителей в переднюю линию.

Как сообщает издание ESPN, «сине-гранатовые» склоняются к расставанию именно с Торресом, а не с Робертом Левандовски. Логика клуба проста: предстоящее лето – последняя возможность выручить за испанского вингера существенные средства, учитывая, что его действующее соглашение истекает в 2027 году.

В то же время ситуация с 37-летним польским бомбардиром выглядит иначе. Несмотря на то, что контракт Левандовски завершается этим летом, президент каталонцев Жоан Лапорта публично подтвердил намерение пролонгировать сотрудничество с опытным нападающим.

Роберт Левандовски Барселона Ферран Торрес чемпионат Испании по футболу Жоан Лапорта Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем