Известно, на какого нападающего рассчитывают в Барсе в следующем сезоне

Руководство «Барселоны» активно изучает варианты модернизации атакующей линии в предстоящее летнее межсезонье. Планы клуба включают возможную продажу Феррана Торреса и подписание нескольких новых исполнителей в переднюю линию.

Как сообщает издание ESPN, «сине-гранатовые» склоняются к расставанию именно с Торресом, а не с Робертом Левандовски. Логика клуба проста: предстоящее лето – последняя возможность выручить за испанского вингера существенные средства, учитывая, что его действующее соглашение истекает в 2027 году.

В то же время ситуация с 37-летним польским бомбардиром выглядит иначе. Несмотря на то, что контракт Левандовски завершается этим летом, президент каталонцев Жоан Лапорта публично подтвердил намерение пролонгировать сотрудничество с опытным нападающим.