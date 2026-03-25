  4. Четвертьфинал Майми ждет: Синнер ушел с 2:5 и выбил Микельсена в двух сетах
25 марта 2026, 01:01 | Обновлено 25 марта 2026, 01:11
Четвертьфинал Майми ждет: Синнер ушел с 2:5 и выбил Микельсена в двух сетах

Янник справился с Алексом в поединке 1/8 финала Мастерса во Флориде

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии вышел в четвертьфинал хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.

В матче четвертого раунда итальянец в двух сетах переиграл Алекса Микельсена (США, ATP 40) за 1 час и 41 минуту.

ATP 1000 Майами. Хард, 1/8 финала

Алекс Микельсен (США) – Янник Синнер (Италия) [2] – 5:7, 6:7 (4:7)

Во второй партии Микельсен побеждал 5:2 с одним брейком и вел 3:1 на тай-брейке, но Янник сумел завершить поединок в двух сетах.

Синнер провел третье очное противостояние против Микельсена и одержал третью победу. Помимо Алекса, Янник на соревнованиях во Флориде также выбил Дамира Джумхура и Корентена Муте. Следующим соперником Синнера будет либо Теренс Атман, либо Фрэнсис Тиафо.

Янник вышел в 20-й четвертьфинал Мастерсов в карьере, в частности во второй в 2026 году – 15 марта итальянец стал чемпионом Индиан-Уэллс.

С 1990 года Синнер (39) стал всего лишь пятым игроком, которому удалось выйти в 20 четвертьфиналов Мастерсов менее чем за 40 участий в основной сетке после Стефана Эдберга (26), Рафаэля Надаля (32), Пита Сампраса (33) и Новака Джоковича (34).

С 2000 года Янник – четвертый игрок, которому удалось выиграть 15+ матчей подряд в мужском одиночном разряде на «Солнечном дубле» (АТР 1000 Индиан-Уэллс + АТР 1000 Майами) после Роджера Федерера, Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

