Знаменитый клуб отказался от футболиста Шахтера
Гочолеишвили не подошёл «Гамбургу»
«Гамбург» не будет выкупать защитника «Шахтера» Георгия Гочолеишвили по окончании аренды. По информации немецких СМИ, клуб не готов платить около 4 миллионов евро, предусмотренных в договоре.
Ситуация игрока значительно осложнилась из-за потери места в стартовом составе. Если в начале сезона он регулярно играл, то в последних матчах почти не получает игровой практики и в основном остается на скамейке запасных.
Конкуренцию на правом фланге ему выиграли Бейкери Джатта и Уильям Микельбренси, которые сейчас имеют приоритет в составе. Все это указывает на высокую вероятность ухода футболиста летом.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рух присоединился к обращению в УАФ
Рафаэль – о решении Александра сразиться с Верховеном