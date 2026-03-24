  4. Знаменитый клуб отказался от футболиста Шахтера
24 марта 2026, 23:43 | Обновлено 24 марта 2026, 23:44
480
2

Знаменитый клуб отказался от футболиста Шахтера

Гочолеишвили не подошёл «Гамбургу»

24 марта 2026, 23:43 | Обновлено 24 марта 2026, 23:44
480
2 Comments
Знаменитый клуб отказался от футболиста Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Гочолеишвили

«Гамбург» не будет выкупать защитника «Шахтера» Георгия Гочолеишвили по окончании аренды. По информации немецких СМИ, клуб не готов платить около 4 миллионов евро, предусмотренных в договоре.

Ситуация игрока значительно осложнилась из-за потери места в стартовом составе. Если в начале сезона он регулярно играл, то в последних матчах почти не получает игровой практики и в основном остается на скамейке запасных.

Конкуренцию на правом фланге ему выиграли Бейкери Джатта и Уильям Микельбренси, которые сейчас имеют приоритет в составе. Все это указывает на высокую вероятность ухода футболиста летом.

Дмитрий Олийченко Источник
ЗРП 1039
та он вообще никуда не подошел ! 
Andromed
Хотілось щоб Шахтар зміг щось заробити, може прийдеться ще в якусь оренду віддати 
