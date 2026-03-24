Знаменитый клуб отказался от футболиста Шахтера

«Гамбург» не будет выкупать защитника «Шахтера» Георгия Гочолеишвили по окончании аренды. По информации немецких СМИ, клуб не готов платить около 4 миллионов евро, предусмотренных в договоре.

Ситуация игрока значительно осложнилась из-за потери места в стартовом составе. Если в начале сезона он регулярно играл, то в последних матчах почти не получает игровой практики и в основном остается на скамейке запасных.

Конкуренцию на правом фланге ему выиграли Бейкери Джатта и Уильям Микельбренси, которые сейчас имеют приоритет в составе. Все это указывает на высокую вероятность ухода футболиста летом.