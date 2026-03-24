Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Рух перед матчем с Шахтером отказался от спаррингов
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 22:43 | Обновлено 24 марта 2026, 22:44
Рух перед матчем с Шахтером отказался от спаррингов

Львовяне сосредоточатся на тренировочном процессе

УПЛ

Как стало известно Sport.ua, во время перерыва в чемпионате УПЛ, вызванного матчами сборных, футболисты «Руха» не планируют проводить спарринги, сосредоточившись на тренировочном процессе.

Не исключено, что главный тренер львовян Иван Федик таким образом хочет минимизировать риск новых травм. К сожалению, именно из-за частых травм своих игроков «Руху» не удается задействовать оптимальный состав. Вот и сейчас на больничном находятся ведущие исполнители Юрий Копына и Денис Слюсар.

Во время подготовки к матчу 22-го тура с «Шахтером», который состоится 4 апреля, Иван Федик также не сможет рассчитывать на игроков юниорской сборной Украины Арсена Залипку, Богдана Левицкого и Мухаммада Джурабаева.

В настоящее время «Рух» занимает 14-е место в УПЛ, набрав 19 очков.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем