Рух перед матчем с Шахтером отказался от спаррингов

Как стало известно Sport.ua, во время перерыва в чемпионате УПЛ, вызванного матчами сборных, футболисты «Руха» не планируют проводить спарринги, сосредоточившись на тренировочном процессе.

Не исключено, что главный тренер львовян Иван Федик таким образом хочет минимизировать риск новых травм. К сожалению, именно из-за частых травм своих игроков «Руху» не удается задействовать оптимальный состав. Вот и сейчас на больничном находятся ведущие исполнители Юрий Копына и Денис Слюсар.

Во время подготовки к матчу 22-го тура с «Шахтером», который состоится 4 апреля, Иван Федик также не сможет рассчитывать на игроков юниорской сборной Украины Арсена Залипку, Богдана Левицкого и Мухаммада Джурабаева.

В настоящее время «Рух» занимает 14-е место в УПЛ, набрав 19 очков.