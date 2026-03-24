  Клуб УПЛ поддержал реформу арбитража. Хочет интервью и рейтинги судей
24 марта 2026, 14:35 | Обновлено 24 марта 2026, 15:10
489
2

Клуб УПЛ поддержал реформу арбитража. Хочет интервью и рейтинги судей

Рух присоединился к обращению в УАФ

24 марта 2026, 14:35 | Обновлено 24 марта 2026, 15:10
489
2 Comments
Клуб УПЛ поддержал реформу арбитража. Хочет интервью и рейтинги судей
ФК Рух

Клуб УПЛ Рух на фоне обращения Полесья, Металлиста 1925, Кривбасса, Оболони, Вереса и Колоса к УПЛ с требованиями изменений в арбитраже выпустил свое заявление.

Львовский клуб поддерживает призыв реформирования судейства и предложил свои идеи.

Идеи ФК Рух по улучшению арбитража

«Убеждены, что первым шагом по возвращению доверия и улучшению репутации Комитета арбитров обязательно должна быть открытость и прозрачность судей. ФК Рух неоднократно выступал с инициативой, чтобы арбитры после завершения матчей приходили во флеш-зону и публично комментировали свои решения. Также всячески поддерживаем запуск телевизионного аналитического ток-шоу на канале УПЛ ТВ, в котором действующие арбитры УАФ, эксперты, известные в прошлом европейские судьи, обсуждали бы противоречивые решения и объясняли, как правильно трактовать тот или иной эпизод, согласно правилам игры и тому подобное.

Также ФК Рух выступает за открытые рейтинговые списки арбитров, а еще выступаем с предложением, чтобы переговоры арбитров VAR были доступны в трансляциях матчей во время спорных решений. Убеждены, что такие шаги эффективно поспособствовали бы в повышении репутации арбитров в Украине и побудили бы немало молодых людей начать заниматься судейством».

Полное заявление читайте на сайте Руха

Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола Рух Львов
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
ZloyDeda
Ще нехай представників клубів за VAR посадять Вже геть дах втратили і починають повне свавілля
Khafre
і ти, бруте?
а ми ще вам діалло в оренду віддали,
невдячні ви, продалися за кусок хліба Шахтарю
фу, бє на Рух
