Клуб УПЛ поддержал реформу арбитража. Хочет интервью и рейтинги судей

Клуб УПЛ Рух на фоне обращения Полесья, Металлиста 1925, Кривбасса, Оболони, Вереса и Колоса к УПЛ с требованиями изменений в арбитраже выпустил свое заявление.

Львовский клуб поддерживает призыв реформирования судейства и предложил свои идеи.

Идеи ФК Рух по улучшению арбитража

«Убеждены, что первым шагом по возвращению доверия и улучшению репутации Комитета арбитров обязательно должна быть открытость и прозрачность судей. ФК Рух неоднократно выступал с инициативой, чтобы арбитры после завершения матчей приходили во флеш-зону и публично комментировали свои решения. Также всячески поддерживаем запуск телевизионного аналитического ток-шоу на канале УПЛ ТВ, в котором действующие арбитры УАФ, эксперты, известные в прошлом европейские судьи, обсуждали бы противоречивые решения и объясняли, как правильно трактовать тот или иной эпизод, согласно правилам игры и тому подобное.

Также ФК Рух выступает за открытые рейтинговые списки арбитров, а еще выступаем с предложением, чтобы переговоры арбитров VAR были доступны в трансляциях матчей во время спорных решений. Убеждены, что такие шаги эффективно поспособствовали бы в повышении репутации арбитров в Украине и побудили бы немало молодых людей начать заниматься судейством».

